Ngoại trưởng Mỹ bác tin kế hoạch hòa bình Ukraine là yêu sách của Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22.11 cho rằng kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine chính là đề xuất của Mỹ.

"Nó được đưa ra như là khuôn khổ vững chắc cho cuộc đàm phán đang diễn ra. Nó dựa trên quan điểm từ phía Nga nhưng cũng dựa trên yêu cầu trước đây và hiện tại từ Ukraine", ông Rubio viết trên mạng xã hội X.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington là tác giả của kế hoạch hòa bình Ukraine ẢNH: AP

Đề xuất hòa bình vừa được hé lộ trong tuần này. Các bên chưa công bố nội dung nhưng truyền thông phương Tây cho rằng đề xuất bao gồm nhiều điều kiện mà Nga đưa ra lâu nay như Ukraine giao lại vùng Donbass và chấp nhận không bao giờ gia nhập NATO.

Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ ngày 22.11 có cuộc họp báo tại diễn đàn an ninh ở Canada nhằm phản đối đề xuất, cho rằng kế hoạch này gần như có lợi hoàn toàn cho Nga.

Theo AP, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rounds, thượng nghị sĩ độc lập Angus King và thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen nói rằng Ngoại trưởng Rubio đã thông báo với họ là đề xuất không phải quan điểm chính thức của Mỹ, mà là "danh sách mong muốn của Nga".

"Ông ấy nói với chúng tôi rằng đây không phải đề xuất của Mỹ. Đây là đề xuất do ai đó đại diện Nga đưa ra. Nó được gửi đến ông (Steve) Witkoff", ông Rounds nói, nhắc đến đặc phái viên tổng thống Mỹ.

Vị nghị sĩ miêu tả đề xuất không giống với điều mà chính phủ Mỹ thường đưa ra mà "giống như nó được viết đầu tiên bằng tiếng Nga hơn".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cũng bác bỏ cáo buộc từ các nghị sĩ, nhấn mạnh rằng kế hoạch này do Mỹ soạn thảo với sự tham gia của Nga và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đề xuất nói trên chưa phải là phiên bản cuối cùng và các bên vẫn còn đang làm việc tiếp. Đại diện Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau tại Thụy Sĩ trong ngày 23.11 để thảo luận tiếp.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev cho rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump được thiết kế nhằm cứu Ukraine khỏi việc mất thêm lãnh thổ và nhân mạng, theo TASS. Tổng thống Vladimir Putin hôm 21.11 nói Mỹ chưa thảo luận chi tiết với Nga về đề xuất nhưng nhận định kế hoạch 28 điểm này có thể tạo cơ sở cho việc giải quyết xung đột một cách hòa bình.