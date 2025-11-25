Rộ tin Mỹ - Ukraine rút gọn dự thảo hòa bình còn 19 điểm

Sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23.11, hai bên sau đó một ngày ra tuyên bố chung nói đã soạn thảo "khuôn khổ hòa bình được tinh chỉnh", theo Reuters.

Phái đoàn đàm phán Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23.11 ẢNH: AFP

Nội dung dự thảo mới chưa được công bố song tờ Financial Times đưa tin hai bên đã rút gọn lại từ 28 điểm xuống còn 19 điểm. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya cho biết dự thảo mới có rất ít điểm giống với phiên bản bị chỉ trích trước đó, hầu hết các nội dung nhạy cảm chính trị được để lại để tổng thống hai nước quyết định.

Những vấn đề được chừa lại gồm lãnh thổ và mối quan hệ giữa NATO, Nga và Mỹ. Phái đoàn Ukraine nói không có thẩm quyền quyết định về lãnh thổ vì theo hiến pháp, cần một cuộc trưng cầu dân ý, theo Financial Times.

Tờ New York Post cũng cho rằng điều khoản về việc Ukraine từ bỏ vùng Donbass, nơi Nga chưa thể giành được hết trong nhiều năm qua, đã bị loại bỏ. Tương tự đó là việc Ukraine phải hứa không bao giờ gia nhập NATO.

Mỹ hoan nghênh tiến triển trong đàm phán với Ukraine nhưng còn nhiều vấn đề

Thứ trưởng Ukraine nói phía Mỹ đã đồng ý loại bỏ đề xuất giới hạn quy mô quân đội Ukraine, theo thông tin rò rỉ trước đó là ở mức 600.000 binh sĩ. Đề xuất về ân xá toàn diện cho các tội ác chiến tranh tiềm tàng trong dự thảo ban đầu cũng được sửa lại theo hướng giải quyết nỗi đau của những người phải chịu mất mát trong xung đột.

Khi được yêu cầu xác nhận chi tiết về dự thảo 19 điểm, Nhà Trắng nhắc lại tuyên bố của Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 23.11 rằng thỏa thuận vẫn còn đang được điều chỉnh. "Không có gì là không thể vượt qua. Những vấn đề còn lại không phải là không vượt qua được, chúng ta chỉ còn thêm một chút thời gian", ông Rubio nói.

Ông Kyslytsya, người tham gia trực tiếp cuộc đàm phán Geneva, miêu tả cuộc họp rất căng thẳng nhưng hiệu quả, giúp hai bên cảm thấy "tích cực".

Một số đồng minh của Ukraine lạc quan thận trọng về cuộc đối thoại. Phái đoàn hai bên đã về nước để báo cáo cho Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Trump viết trên mạng xã hội rằng chưa tin được đã có tiến triển lớn trên bàn đàm phán cho đến khi nghe báo cáo cụ thể, "nhưng điều gì đó tốt có thể vừa diễn ra".