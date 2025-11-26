Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump cử người sang Nga thảo luận đề xuất chấm dứt xung đột Ukraine

Vi Trân
Vi Trân
26/11/2025 07:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ cử Đặc phái viên Steve Witkoff đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc phát triển các đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social rạng sáng 26.11, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ định Đặc phái viên Steve Witkoff đến Nga gặp Tổng thống Putin nhằm hoàn tất kế hoạch hòa bình, chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Trump cử người sang Nga thảo luận đề xuất chấm dứt xung đột Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin hồi tháng 8

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán chỉ còn "một vài điểm bất đồng", nhưng theo tờ The Guardian, chưa có đột phá về các vấn đề kiểm soát lãnh thổ và bảo đảm an ninh.

Ngoài ra, ông Trump còn giảm bớt kỳ vọng về các hội nghị hòa bình ngay lập tức giữa các nhà lãnh đạo. "Tôi mong chờ sẽ sớm gặp Tổng thống (Ukraine Volodymyr) Zelensky và Tổng thống Putin, nhưng chỉ khi thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến này hoàn tất hoặc đang ở giai đoạn cuối cùng", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau một ngày đàm phán giữa các quan chức Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Trump càng sớm càng tốt để thảo luận về các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận. Các quan chức Ukraine cho biết họ đang gần chấp nhận khung thỏa thuận nhưng một số chi tiết chỉ có thể được thảo luận ở cấp tổng thống.

Tuy nhiên, ông Trump nói rằng ông sẽ cử Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đến Ukraine để thảo luận thêm. Ông Driscoll đột ngột đảm nhận vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán hòa bình gần đây, dự kiến trở lại Kyiv vào cuối tuần này sau chuyến đi gần đây, theo Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak.

Trong bài phát biểu tối 25.11, ông Zelensky cho biết các quan chức Ukraine đã làm việc "về văn bản của tài liệu" được chuẩn bị trong vòng đàm phán trước đó tại Geneva (Thụy Sĩ) và nói rằng "các nguyên tắc trong tài liệu này có thể được phát triển thành các thỏa thuận sâu sắc hơn".

Tuy nhiên, không có gợi ý nào cho thấy thỏa thuận Mỹ - Ukraine được thảo luận tại Geneva vào hôm 23.11 sẽ là điều mà Nga sẽ chấp nhận.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết bất kỳ kế hoạch hòa bình sửa đổi nào cũng phải phản ánh "tinh thần và từ ngữ" của những gì mà Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8. Sau hội nghị đó, ông Trump dường như kết luận rằng Ukraine nên nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

