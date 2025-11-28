Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ lên tàu sân bay, Tổng thống Trump ra tuyên bố mới

"Có lẽ các bạn đã thấy rằng chúng không còn muốn vận chuyển bằng đường biển nữa. Chúng ta gần như đã ngăn chặn ma túy trên biển, được khoảng 85%. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngăn chặn chúng trên bộ. Đất liền còn dễ hơn và điều đó sẽ bắt đầu rất sớm", Tổng thống Trump nói trong cuộc gọi ngày 27.11 chúc mừng quân nhân Mỹ nhân dịp lễ Tạ ơn, theo AFP.

Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí sau cuộc gọi chúc mừng quân nhân Mỹ ngày 27.11 từ bang Florida ẢNH: REUTERS

Từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ triển khai tại Caribbean và đông Thái Bình Dương đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công vào các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy, làm ít nhất 83 người thiệt mạng.

Mỹ đã tập hợp lực lượng quân sự hùng hậu tại Caribbean gần Venezuela, lớn hơn nhiều so với nhu cầu của một chiến dịch chống ma túy. Việc này đã dẫn đến những cáo buộc từ Caracas cho rằng Washington đang toan tính một hành động quân sự tại Venezuela.

Mỹ cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có liên quan hoạt động buôn ma túy vào Mỹ nhưng phía Caracas đã cực lực bác bỏ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford diễn tập cùng máy bay ném bom B-52 tại Đại Tây Dương hôm 13.11 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 27.11 lên thăm binh sĩ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang được triển khai tại khu vực Mỹ Latin.

Trước đó một ngày, ông Hegseth nói Mỹ đang đặt kế hoạch triển khai thêm binh sĩ và máy bay để chống buôn ma túy.

Phát biểu trong chuyến thăm Cộng hòa Dominica, nước đã cho Mỹ tạm thời triển khai lực lượng chống ma túy trên lãnh thổ, ông Hegseth bày tỏ hy vọng các nước khác trong khu vực cũng sẽ hành động tương tự.