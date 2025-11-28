Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ lên tàu sân bay, Tổng thống Trump ra tuyên bố mới

Vi Trân
Vi Trân
28/11/2025 09:02 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ sớm hành động để ngăn chặn lực lượng mà Mỹ cho là buôn ma túy trên bộ.

"Có lẽ các bạn đã thấy rằng chúng không còn muốn vận chuyển bằng đường biển nữa. Chúng ta gần như đã ngăn chặn ma túy trên biển, được khoảng 85%. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngăn chặn chúng trên bộ. Đất liền còn dễ hơn và điều đó sẽ bắt đầu rất sớm", Tổng thống Trump nói trong cuộc gọi ngày 27.11 chúc mừng quân nhân Mỹ nhân dịp lễ Tạ ơn, theo AFP.

Bộ trưởng Chiến tranh lên tàu sân bay, ông Trump nói sớm chống ma túy trên bộ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí sau cuộc gọi chúc mừng quân nhân Mỹ ngày 27.11 từ bang Florida

ẢNH: REUTERS

Từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ triển khai tại Caribbean và đông Thái Bình Dương đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công vào các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy, làm ít nhất 83 người thiệt mạng.

Mỹ đã tập hợp lực lượng quân sự hùng hậu tại Caribbean gần Venezuela, lớn hơn nhiều so với nhu cầu của một chiến dịch chống ma túy. Việc này đã dẫn đến những cáo buộc từ Caracas cho rằng Washington đang toan tính một hành động quân sự tại Venezuela.

Mỹ cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có liên quan hoạt động buôn ma túy vào Mỹ nhưng phía Caracas đã cực lực bác bỏ.

Bộ trưởng Chiến tranh lên tàu sân bay, ông Trump nói sớm chống ma túy trên bộ - Ảnh 2.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford diễn tập cùng máy bay ném bom B-52 tại Đại Tây Dương hôm 13.11

ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 27.11 lên thăm binh sĩ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang được triển khai tại khu vực Mỹ Latin.

Trước đó một ngày, ông Hegseth nói Mỹ đang đặt kế hoạch triển khai thêm binh sĩ và máy bay để chống buôn ma túy.

Phát biểu trong chuyến thăm Cộng hòa Dominica, nước đã cho Mỹ tạm thời triển khai lực lượng chống ma túy trên lãnh thổ, ông Hegseth bày tỏ hy vọng các nước khác trong khu vực cũng sẽ hành động tương tự.

Tin liên quan

Báo Mỹ: Tổng thống Trump chuẩn bị điện đàm với Tổng thống Venezuela

Báo Mỹ: Tổng thống Trump chuẩn bị điện đàm với Tổng thống Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang dự tính điện đàm trực tiếp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro giữa căng thẳng hai nước.

Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang

Rộ tin Mỹ sắp tiến hành giai đoạn mới của chiến dịch ở Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Trump Tàu sân bay Venezuela Caribbean Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận