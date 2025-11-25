Báo Mỹ: Tổng thống Trump chuẩn bị điện đàm với Tổng thống Venezuela

Trang Axios ngày 25.11 dẫn lời các quan chức giấu tên trong chính quyền Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đã nói với các cố vấn rằng ông có ý định điện đàm trực tiếp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, dù Mỹ vừa liệt nhà lãnh đạo này là thủ lĩnh của một "tổ chức khủng bố nước ngoài".

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang muốn điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ẢNH: AFP

Thời gian chưa được ấn định cho cuộc gọi vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị và chưa có suy đoán nào về điều mà ông Trump dự định nói với ông Maduro.

Tuần trước, ông Trump nói có thể sẽ có vài thảo luận với ông Maduro và sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Từ đó, ông được cho là đã củng cố ý định điện đàm trực tiếp với ông Maduro. Nguồn tin cho biết những bàn bạc về việc đàm phán đang lấn át những thảo luận về việc tấn công.

Theo Axios, thông tin trên có thể là tín hiệu cho thấy những cuộc tấn công tên lửa hay hành động quân sự trực tiếp của Mỹ tại Venezuela sẽ chưa xảy ra ngay.

Thông tin về kế hoạch đối thoại được đưa ra trùng thời điểm Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nhóm Cartel de los Soles là tổ chức khủng bố nước ngoài. Quyết định tạo cơ sở pháp lý cho một hành động quân sự tiềm tàng chống lại tổ chức này.



Mỹ sắp triển khai chiến dịch mới tại Venezuela

Venezuela coi hành động của Mỹ đối với Cartel de los Soles là "sự dối trá nực cười" nhằm mở đường cho việc can thiệp quân sự phi pháp. Mỹ cáo buộc ông Maduro và các quan chức cấp cao Venezuela đứng đầu tổ chức trong khi Caracas cực lực bác bỏ.

Hiện tại, quân đội Mỹ đang thực hiện chiến dịch chống ma túy mang tên Ngọn giáo phía nam tại Caribbean và Nam Mỹ.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine ngày 24.11 đã đến vùng lãnh thổ Puerto Rico, nơi đang có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân. Ông được thông báo sẽ đến Trinidad và Tobago, quốc gia nằm sát Venezuela trong ngày 25.11.

Ít nhất 83 người đã thiệt mạng sau 21 cuộc tấn công tên lửa của Mỹ nhắm vào tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy tại Caribbean từ đầu tháng 9. Theo Reuters, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 24.11 cho hay Tổng thống Trump hài lòng với các cuộc tấn công và hoạt động này sẽ tiếp tục.