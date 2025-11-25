Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Venezuela phản ứng động thái của Mỹ, yêu cầu các hãng bay nối lại chuyến

Khánh An
Khánh An
25/11/2025 08:00 GMT+7

Venezuela bác bỏ việc Mỹ gán nhãn khủng bố đối với một băng nhóm buôn ma túy, đồng thời đưa ra tối hậu thư cho các hãng hàng không đã hủy chuyến bay kết nối với nước này.

Venezuela phản ứng mạnh về động thái của Mỹ, buộc các hãng hàng không bay trở lại - Ảnh 1.

Tổng thống Maduro chủ trì một cuộc họp nội các ở Caracas hôm 24.11

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 25.11 đưa tin Venezuela bác bỏ việc Mỹ gán nhãn khủng bố đối với một băng nhóm buôn ma túy bị cáo buộc hoạt động trên lãnh thổ nước này, gọi đó là "lời nói dối lố bịch" nhằm mở đường cho một cuộc can thiệp quân sự phi pháp.

Sự tăng cường lực lượng quân sự lớn của Mỹ gần Venezuela dẫn đến đồn đoán rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dự tính tìm cách lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Washington cáo buộc ông Maduro đứng đầu một băng nhóm buôn ma túy Cartel de los Soles bị cho là của Venezuela. Nhóm này hôm 24.11 bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Sau đó trong ngày, Bộ Ngoại giao Venezuela bác bỏ điều mà họ gọi là "lời dối trá lố bịch mới từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio", cho rằng điều đó nhằm "biện minh cho một sự can thiệp phi pháp và không chính danh nhằm vào Venezuela".

Trong ngày hôm nay 25.11, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine sẽ đến thăm quốc gia vùng Caribe là Trinidad và Tobago, một đồng minh của Mỹ nằm gần Venezuela và gần đây đã đón quân đội Mỹ tập trận.

Vì sao Mỹ cải tạo căn cứ, tập trung binh lực gần Venezuela?

Đại sứ quán Mỹ cho biết chuyến thăm của ông Caine sẽ tập trung vào việc "ngăn chặn hoạt động buôn lậu phi pháp và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".

Trong diễn biến liên quan, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 24.11 cho hay cơ quan chức năng Venezuela thông báo với các hãng hàng không quốc tế rằng họ phải nối lại các chuyến bay đến nước này trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ có nguy cơ mất giấy phép bay.

Một số hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay xuất phát từ Venezuela trong những ngày gần đây, sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo các hãng lớn về "tình huống tiềm ẩn nguy hiểm" khi bay qua nước này.

IATA, đại diện cho khoảng 350 hãng hàng không, chỉ trích động thái của chính quyền Venezuela, cảnh báo rằng quyết định này "sẽ làm giảm hơn nữa kết nối với quốc gia này, vốn đã là một trong những nước ít kết nối nhất trong khu vực".

Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

