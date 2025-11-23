Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ cảnh báo hàng không về nguy cơ bay qua Venezuela

Thụy Miên
Thụy Miên
23/11/2025 04:03 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) lên tiếng cảnh báo các hãng hàng không lớn của Mỹ về nguy cơ tiềm ẩn khi bay qua không phận Venezuela, và thúc giục những hãng này tăng cường thận trọng, theo Reuters.

Thông báo của FAA đã viện dẫn lý do về "tình huống an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng bên trong không phận và xung quanh Venezuela". Thậm chí FAA còn khẳng định hiện tiềm tàng những mối đe dọa cho các máy bay hoạt động ở mọi độ cao.

Mỹ cảnh báo hàng không về nguy cơ bay qua Venezuela - Ảnh 1.

FAA đưa ra khuyến cáo liên quan việc bay qua lãnh thổ Venezuela

ảnh: Reuters

FAA cũng ra thông báo yêu cầu các hãng hàng không Mỹ cung cấp thông tin cho cơ quan này ít nhất 72 giờ trước khi thực hiện những chuyến bay qua Venezuela. Dù vậy, thông báo không yêu cầu ngừng hẳn các chuyến bay như thế. FAA ghi nhận kể từ tháng 9 tình trạng gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh (GNSS) ở Venezuela đã gia tăng, và trong một số trường hợp gây ảnh hưởng kéo dài suốt chuyến. Cơ quan Mỹ cũng phát hiện "các hoạt động liên quan đến việc tăng cường năng lực sẵn sàng quân sự của Venezuela".

"Venezuela đã nhiều lần tổ chức diễn tập quân sự và ra lệnh huy động hàng ngàn quân nhân cùng lực lượng dự bị", FAA thông tin và bổ sung thêm rằng tính đến thời điểm này chưa thấy Venezuela thể hiện ý định nhắm mục tiêu vào hoạt động hàng không dân dụng.

Từ năm 2019, các đường bay thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã bị đình trệ, bao gồm cả máy bay hành khách lẫn chở hàng. Tuy nhiên, một số hãng hàng không Mỹ vẫn bay qua không phận Venezuela cho các tuyến đến một số quốc gia Nam Mỹ. Hãng American Airlines hôm qua xác nhận đã ngừng bay qua Venezuela từ tháng 10. Còn Hãng Delta Air Lines cho biết không còn bay qua quốc gia Nam Mỹ "trong một khoảng thời gian". Trong khi đó, United Airlines chưa đưa ra bình luận.

Tin liên quan

Tổng thống Trump nói gần như đã ra quyết định về Venezuela

Tổng thống Trump nói gần như đã ra quyết định về Venezuela

Hôm qua (giờ địa phương), tàu sân bay lớn nhất thế giới là USS Gerald R.Ford của Mỹ đến khu vực phía bắc biển Caribbean trong bối cảnh căng thẳng với Venezuela tiếp tục leo thang, theo Đài NPR dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ không nêu tên.

Tổng thống Mỹ đề cập đối thoại với Venezuela

Mỹ cảnh báo nguy cơ khi bay qua Venezuela giữa căng thẳng quân sự

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Không phận hàng không khuyến cáo Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận