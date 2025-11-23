Mỹ cảnh báo hàng không về nguy cơ bay qua Venezuela

Thông báo của FAA đã viện dẫn lý do về "tình huống an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng bên trong không phận và xung quanh Venezuela". Thậm chí FAA còn khẳng định hiện tiềm tàng những mối đe dọa cho các máy bay hoạt động ở mọi độ cao.

FAA đưa ra khuyến cáo liên quan việc bay qua lãnh thổ Venezuela ảnh: Reuters

FAA cũng ra thông báo yêu cầu các hãng hàng không Mỹ cung cấp thông tin cho cơ quan này ít nhất 72 giờ trước khi thực hiện những chuyến bay qua Venezuela. Dù vậy, thông báo không yêu cầu ngừng hẳn các chuyến bay như thế. FAA ghi nhận kể từ tháng 9 tình trạng gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh (GNSS) ở Venezuela đã gia tăng, và trong một số trường hợp gây ảnh hưởng kéo dài suốt chuyến. Cơ quan Mỹ cũng phát hiện "các hoạt động liên quan đến việc tăng cường năng lực sẵn sàng quân sự của Venezuela".

"Venezuela đã nhiều lần tổ chức diễn tập quân sự và ra lệnh huy động hàng ngàn quân nhân cùng lực lượng dự bị", FAA thông tin và bổ sung thêm rằng tính đến thời điểm này chưa thấy Venezuela thể hiện ý định nhắm mục tiêu vào hoạt động hàng không dân dụng.

Từ năm 2019, các đường bay thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã bị đình trệ, bao gồm cả máy bay hành khách lẫn chở hàng. Tuy nhiên, một số hãng hàng không Mỹ vẫn bay qua không phận Venezuela cho các tuyến đến một số quốc gia Nam Mỹ. Hãng American Airlines hôm qua xác nhận đã ngừng bay qua Venezuela từ tháng 10. Còn Hãng Delta Air Lines cho biết không còn bay qua quốc gia Nam Mỹ "trong một khoảng thời gian". Trong khi đó, United Airlines chưa đưa ra bình luận.