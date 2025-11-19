Tổng thống Mexico phản ứng sao về cảnh báo của Tổng thống Trump?

"Điều đó sẽ không xảy ra", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại một cuộc họp báo, đáp lại lời cảnh báo của Tổng thống Trump rằng ông sẽ làm "bất cứ điều gì phải làm", không loại trừ các cuộc tấn công trong lãnh thổ Mexico, theo AFP.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City ngày 17.11 Ảnh: AFP

"Chúng tôi không muốn sự can thiệp của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào. Có sự hợp tác và phối hợp, nhưng không phải là sự lệ thuộc", bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Đề cập một cuộc chiến tranh vào thế kỷ 19, bà Sheinbaum tuyên bố: "Chúng tôi không thể cho phép bất kỳ sự can thiệp nào".

Hôm 17.11, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng: "Liệu tôi có tấn công Mexico để ngăn chặn ma túy không? Việc đó ổn đối với tôi. Tôi không nói tôi sẽ làm việc đó, nhưng tôi tự hào làm việc đó. Bởi vì chúng tôi sẽ cứu hàng triệu sinh mạng bằng cách làm việc đó".

Lời đe dọa trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã triển khai một tàu sân bay và lực lượng quân sự đáng kể khác gần Venezuela.

Lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 20 tàu nghi chở ma túy, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng, theo AFP. Lầu Năm Góc cho rằng các tàu thuyền ở vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương đang vận chuyển ma túy và đe dọa Mỹ, tuy vậy họ không đưa bằng chứng cụ thể, theo AFP.