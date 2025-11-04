Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Peru cắt quan hệ ngoại giao với Mexico

Văn Khoa
Văn Khoa
04/11/2025 09:09 GMT+7

Ngoại trưởng Peru Hugo de Zela ngày 3.11 thông báo Peru đã quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Mexico, sau khi cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez tới Đại sứ quán Mexico để xin tị nạn, theo Reuters.

Ngoại trưởng Peru Hugo de Zela ngày 3.11 nói với các phóng viên rằng giới chức Peru trước đó trong ngày đã biết cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez đã đến Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Lima của Peru, theo Reuters.

- Ảnh 1.

Bà Betssy Chavez khi còn làm Thủ tướng Peru phát biểu tại Quốc hội Peru ngày 28.11.2022

Ảnh: AFP

"Để đáp trả hành động không thân thiện này, và xét đến những lần các tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống của quốc gia đó can thiệp vào công việc nội bộ của Peru, chính phủ Peru hôm nay đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico", ông de Zela tuyên bố hôm 3.11.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mexico.

Bà Chavez đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan vai trò của bà giữa nỗ lực giải tán quốc hội của cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo vào cuối năm 2022. Ông Castillo đã bị phế truất và vẫn đang bị giam giữ.

Bà Chavez đã bị giam giữ từ tháng 6.2023, nhưng đã được một thẩm phán ra phán quyết trả tự do vào tháng 9 trong khi phiên tòa xét xử bà đang diễn ra.

Luật sư của bà Chavez là ông Raul Noblecilla, nói với đài phát thanh RPP rằng ông đã không nhận được tin tức gì từ thân chủ của mình trong nhiều ngày và không biết liệu bà Chavez có xin tị nạn hay không.

Tài xế của bà Chavez trước đó khai rằng bà đã yêu cầu ông đưa bà đến Đại sứ quán Mexico khi nỗ lực giải tán quốc hội của ông Castillo đang diễn ra, trước khi bà trở về văn phòng.

Bà Chavez đã phủ nhận việc bà đã cố gắng đến Đại sứ quán Mexico vào thời điểm đó, và cũng phủ nhận việc biết về kế hoạch giải tán quốc hội của ông Castillo. Các công tố viên đã đề nghị mức án 25 năm tù đối với bà Chavez.

Các công tố viên cũng đã đề nghị mức án 34 năm tù giam đối với ông Castillo, theo AFP. Ông Castillo phủ nhận các cáo buộc, khẳng định ông chưa bao giờ cầm vũ khí chống lại nhà nước vì quân đội từ chối tuân theo lệnh của ông.

Khám phá thêm chủ đề

Peru Mexico cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez cắt quan hệ ngoại giao
