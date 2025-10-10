Quốc hội Peru phế truất tổng thống và bầu người mới ngay trong đêm

Reuters đưa tin quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí phế truất Tổng thống Peru Dina Boluarte sau phiên họp kéo dài từ tối 9.10 đến rạng sáng 10.10.

Trước đó, các nghị sĩ bỏ phiếu để mở phiên tranh luận về việc phế truất với lý do tổng thống đã "mất năng lực đạo đức". Sau phiên tranh luận, bà Boluarte được triệu tập đến để bào chữa.

Tuy nhiên, vị tổng thống không xuất hiện và quốc hội thông qua tiến trình luận tội nhanh chóng. 124/130 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận để phế truất tổng thống.

Tổng thống Peru Dina Boluarte phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) hồi tháng 9 ẢNH: REUTERS

Bà Dina Boluarte nhậm chức vào tháng 12.2022 sau khi quốc hội sử dụng cơ chế tương tự để phế truất người tiền nhiệm của bà, ông Pedro Castillo.

Các nghị sĩ đã đề nghị mở phiên luận tội vì cho rằng chính quyền của nữ tổng thống không đủ năng lực để trấn áp nạn tội phạm, đặc biệt là giết người và tống tiền, theo AP.

Hôm 8.10, bà Boluarte cho rằng một phần trách nhiệm nằm ở cộng đồng người nhập cư đang sinh sống bất hợp pháp tại Peru và các chính quyền tiền nhiệm.

Các nghị sĩ tại quốc hội Peru ở thủ đô Lima rạng sáng 10.10 ẢNH: REUTERS

Số liệu chính thức cho thấy từ đầu năm đến giữa tháng 8, đã có hơn 6.000 người thiệt mạng trong các vụ phạm tội giết người, mức cao nhất so với cùng kỳ các năm từ 2017. Trong khi đó, số đơn tố giác hành vi tống tiền từ tháng 1 đến tháng 7 là 15.989, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Hôm 8.10, một người đàn ông nổ súng làm bị thương 5 người trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc Agua Marina nổi tiếng tại Peru. Vụ việc được cho là giọt nước làm tràn ly, dẫn đến việc luận tội bà Boluarte.

Thủ tướng Eduardo Arana hôm 9.10 đã bảo vệ bà Boluarte trong phiên điều trần trước quốc hội nhưng nỗ lực này là không đủ để thuyết phục các nghị sĩ từ bỏ ý định phế truất lãnh đạo đất nước.

Tân Tổng thống Peru Jose Jeri tuyên thệ nhậm chức rạng sáng 10.10 ẢNH: REUTERS

Ngay sau khi bà Boluarte bị phế truất khoảng 1 giờ, quốc hội Peru chọn Chủ tịch Quốc hội Jose Jeri (38 tuổi) làm tân tổng thống.

Ông Jeri trở thành tổng thống thứ 7 của Peru từ năm 2016. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông ngụ ý rằng sẽ có biện pháp cứng rắn đối với tình trạng bất ổn đang gia tăng. "Kẻ thù chính đang ở ngoài phố: đó là các băng nhóm tội phạm. Chúng ta phải tuyên bố chiến tranh chống tội phạm", ông Jeri, thành viên đảng bảo thủ Somos Peru, tuyên bố.