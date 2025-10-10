Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Quốc hội Peru phế truất tổng thống và bầu người mới ngay trong đêm

Vi Trân
Vi Trân
10/10/2025 14:19 GMT+7

Tổng thống Peru Dina Boluarte đã bị quốc hội phế truất trong cuộc bỏ phiếu vừa kết thúc vào rạng sáng 10.10 tại quốc gia Nam Mỹ.

Reuters đưa tin quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí phế truất Tổng thống Peru Dina Boluarte sau phiên họp kéo dài từ tối 9.10 đến rạng sáng 10.10.

Trước đó, các nghị sĩ bỏ phiếu để mở phiên tranh luận về việc phế truất với lý do tổng thống đã "mất năng lực đạo đức". Sau phiên tranh luận, bà Boluarte được triệu tập đến để bào chữa.

Tuy nhiên, vị tổng thống không xuất hiện và quốc hội thông qua tiến trình luận tội nhanh chóng. 124/130 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận để phế truất tổng thống.

Tổng thống Peru bị quốc hội phế truất - Ảnh 1.

Tổng thống Peru Dina Boluarte phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) hồi tháng 9

ẢNH: REUTERS

Bà Dina Boluarte nhậm chức vào tháng 12.2022 sau khi quốc hội sử dụng cơ chế tương tự để phế truất người tiền nhiệm của bà, ông Pedro Castillo.

Các nghị sĩ đã đề nghị mở phiên luận tội vì cho rằng chính quyền của nữ tổng thống không đủ năng lực để trấn áp nạn tội phạm, đặc biệt là giết người và tống tiền, theo AP.

Hôm 8.10, bà Boluarte cho rằng một phần trách nhiệm nằm ở cộng đồng người nhập cư đang sinh sống bất hợp pháp tại Peru và các chính quyền tiền nhiệm.

Tổng thống Peru bị quốc hội phế truất - Ảnh 2.

Các nghị sĩ tại quốc hội Peru ở thủ đô Lima rạng sáng 10.10

ẢNH: REUTERS

Số liệu chính thức cho thấy từ đầu năm đến giữa tháng 8, đã có hơn 6.000 người thiệt mạng trong các vụ phạm tội giết người, mức cao nhất so với cùng kỳ các năm từ 2017. Trong khi đó, số đơn tố giác hành vi tống tiền từ tháng 1 đến tháng 7 là 15.989, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Hôm 8.10, một người đàn ông nổ súng làm bị thương 5 người trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc Agua Marina nổi tiếng tại Peru. Vụ việc được cho là giọt nước làm tràn ly, dẫn đến việc luận tội bà Boluarte.

Thủ tướng Eduardo Arana hôm 9.10 đã bảo vệ bà Boluarte trong phiên điều trần trước quốc hội nhưng nỗ lực này là không đủ để thuyết phục các nghị sĩ từ bỏ ý định phế truất lãnh đạo đất nước.

Tổng thống Peru bị quốc hội phế truất - Ảnh 3.

Tân Tổng thống Peru Jose Jeri tuyên thệ nhậm chức rạng sáng 10.10

ẢNH: REUTERS

Ngay sau khi bà Boluarte bị phế truất khoảng 1 giờ, quốc hội Peru chọn Chủ tịch Quốc hội Jose Jeri (38 tuổi) làm tân tổng thống.

Ông Jeri trở thành tổng thống thứ 7 của Peru từ năm 2016. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông ngụ ý rằng sẽ có biện pháp cứng rắn đối với tình trạng bất ổn đang gia tăng. "Kẻ thù chính đang ở ngoài phố: đó là các băng nhóm tội phạm. Chúng ta phải tuyên bố chiến tranh chống tội phạm", ông Jeri, thành viên đảng bảo thủ Somos Peru, tuyên bố.

Chinh phủ Peru triển khai quân đội dập tắt làn sóng bạo lực

Tin liên quan

Tổng thống Peru gặp rắc rối sau phẫu thuật nâng mũi

Tổng thống Peru gặp rắc rối sau phẫu thuật nâng mũi

Một số nghị sĩ đang đòi phế truất Tổng thống Peru Dina Boluarte sau khi bà đi phẫu thuật nâng mũi mà không bàn giao công việc cho quốc hội.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Peru Dina Boluarte phế truất tổng thống tội phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận