Rộ tin ông Trump điện đàm với nhà lãnh đạo Venezuela

Theo The New York Times ngày 28.11, cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép lên Venezuela bằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở vùng Caribbean, bao gồm việc triển khai tàu sân bay lớn nhất thế giới.

Mỹ tuyên bố mục tiêu là "ngăn chặn nạn buôn bán ma túy", trong khi Venezuela cáo buộc đây là nỗ lực nhằm "thay đổi chế độ".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: AFP

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. The New York Times cho hay Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tham gia cuộc điện đàm.

Từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích hơn 20 tàu thuyền của Venezuela tại biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Mỹ hiện chưa công bố bằng chứng cho thấy các tàu này liên quan buôn lậu ma túy hoặc đe dọa an ninh Mỹ. Chiến dịch đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ông Trump tuyên bố về cuộc chiến chống ma túy, Bộ trưởng Chiến tranh ra tàu sân bay

Thông tin về cuộc gọi Trump - Maduro được tiết lộ chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sắp mở rộng hoạt động nhằm chặn đứng các tuyến vận chuyển ma túy trên bộ của Venezuela.

Phát biểu trước binh sĩ Mỹ hôm 27.11, ông Trump nói: "Có lẽ các bạn đã thấy, mọi người không còn muốn vận chuyển bằng đường biển. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngăn chặn họ vận chuyển bằng đường bộ. Đường bộ dễ hơn, và chúng tôi sẽ sớm bắt đầu".