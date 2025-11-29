Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ sẽ sớm mở chiến dịch chống ma túy trên bộ ở Venezuela

Thụy Miên
Thụy Miên
29/11/2025 05:12 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy trên bộ ở Venezuela sẽ sớm được triển khai, theo AFP.

Lời phát biểu trên của ông Trump được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến qua truyền hình với các binh sĩ Mỹ, bao gồm các đơn vị đang trực tiếp tham gia chiến dịch quân sự mang tên "Mũi giáo phương Nam" nhằm truy quét "khủng bố ma túy" ở Tây Bán cầu.

Tổng tư lệnh quân đội Mỹ khẳng định lực lượng nước này đến nay gần như xóa sổ hoạt động buôn ma túy qua đường biển ở vùng Caribbean và phía đông Thái Bình Dương. "Chúng ta gần như đã chặn đứng được, khoảng 85%, hoạt động buôn lậu qua đường biển", theo ông Trump, và thêm rằng Mỹ chuẩn bị bắt đầu thực hiện chiến dịch trên bộ, điều mà theo nhà lãnh đạo là dễ làm hơn.

Ông Trump tuyên bố về cuộc chiến chống ma túy, Bộ trưởng Chiến tranh ra tàu sân bay

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng áp lực cho Caracas, dù Tổng thống Trump gần đây cho hay để ngỏ khả năng đối thoại với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 27.11 thăm tàu sân bay hiện đại nhất của nước này là USS Gerald R.Ford đang ở khu vực Mỹ La tinh. Một ngày trước, lãnh đạo Cộng hòa Dominica nói với ông Hegseth rằng Washington có thể sử dụng căn cứ không quân và sân bay Cộng hòa Dominica cho nỗ lực chống ma túy.

Mỹ sẽ sớm mở chiến dịch chống ma túy trên bộ ở Venezuela - Ảnh 1.

Hành khách tại sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia (bang La Guaira) Venezuela

Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Mỹ - Venezuela giờ đây đang gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động hàng không liên quan Venezuela. Tuần trước, 6 hãng hàng không chiếm phần lớn nhất cho hoạt động di chuyển bằng máy bay ở Nam Mỹ đã ngừng bay đến Venezuela. Đáp trả, giới chức hàng không Venezuela thông báo cấm bay đối với các hãng hàng không Iberia (Tây Ban Nha), TAP (Bồ Đào Nha), Avianca (Colombia), LATAM (Chile), GOL (Brazil) và Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tin liên quan

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ lên tàu sân bay, Tổng thống Trump ra tuyên bố mới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ lên tàu sân bay, Tổng thống Trump ra tuyên bố mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ sớm hành động để ngăn chặn lực lượng mà Mỹ cho là buôn ma túy trên bộ.

Thông tin mới vụ Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn gần Nhà Trắng

Sân bay vũ trụ Nga bị hư hại sau vụ phóng phi thuyền với Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ ma túy Venezuela Tàu sân bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận