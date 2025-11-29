Mỹ sẽ sớm mở chiến dịch chống ma túy trên bộ ở Venezuela

Lời phát biểu trên của ông Trump được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến qua truyền hình với các binh sĩ Mỹ, bao gồm các đơn vị đang trực tiếp tham gia chiến dịch quân sự mang tên "Mũi giáo phương Nam" nhằm truy quét "khủng bố ma túy" ở Tây Bán cầu.

Tổng tư lệnh quân đội Mỹ khẳng định lực lượng nước này đến nay gần như xóa sổ hoạt động buôn ma túy qua đường biển ở vùng Caribbean và phía đông Thái Bình Dương. "Chúng ta gần như đã chặn đứng được, khoảng 85%, hoạt động buôn lậu qua đường biển", theo ông Trump, và thêm rằng Mỹ chuẩn bị bắt đầu thực hiện chiến dịch trên bộ, điều mà theo nhà lãnh đạo là dễ làm hơn.

Ông Trump tuyên bố về cuộc chiến chống ma túy, Bộ trưởng Chiến tranh ra tàu sân bay

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng áp lực cho Caracas, dù Tổng thống Trump gần đây cho hay để ngỏ khả năng đối thoại với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 27.11 thăm tàu sân bay hiện đại nhất của nước này là USS Gerald R.Ford đang ở khu vực Mỹ La tinh. Một ngày trước, lãnh đạo Cộng hòa Dominica nói với ông Hegseth rằng Washington có thể sử dụng căn cứ không quân và sân bay Cộng hòa Dominica cho nỗ lực chống ma túy.

Hành khách tại sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia (bang La Guaira) Venezuela Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Mỹ - Venezuela giờ đây đang gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động hàng không liên quan Venezuela. Tuần trước, 6 hãng hàng không chiếm phần lớn nhất cho hoạt động di chuyển bằng máy bay ở Nam Mỹ đã ngừng bay đến Venezuela. Đáp trả, giới chức hàng không Venezuela thông báo cấm bay đối với các hãng hàng không Iberia (Tây Ban Nha), TAP (Bồ Đào Nha), Avianca (Colombia), LATAM (Chile), GOL (Brazil) và Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ).