Sân bay vũ trụ Nga bị hư hại sau vụ phóng phi thuyền với Mỹ

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1 rời bệ phóng mang theo tàu Soyuz MS-28 đưa các phi hành gia Mỹ và Nga lên Trạm Không gian Quốc tế từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan hôm 27.11 ảnh: Roscosmos/ap

AFP hôm nay 28.11 dẫn thông báo từ Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết đã xảy ra hư hại đối với bãi phóng của sân bay vũ trụ Baikonur.

"Thiệt hại đã được xác định xảy ra cho một số bộ phận của bãi phóng", Roscosmos thông báo sau khi tiến hành kiểm tra sân bay vũ trụ Baikonur, bãi phóng duy nhất hiện có của Nga dành cho các chuyến bay có phi hành gia.

Trong quá trình đánh giá tình trạng của bãi phóng, cơ quan này cho biết "mọi phụ kiện cần thiết để sửa chữa đều có sẵn và thiệt hại sẽ được khắc phục trong tương lai gần".

Theo các blogger về không gian Nga, Roscosmos sẽ không thể thực hiện các vụ phóng vũ trụ trong khoảng thời gian tới do sự cố vừa qua. Những blogger này cho rằng bãi phóng ở Kazakhstan xảy ra tình trạng hư hỏng nghiêm trọng.

Trước đó, phi thuyền Soyuz MS-28, mang theo nhà du hành vũ trụ Nga Sergey Kud-Sverchkov và Sergey Mikaev cùng phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Chris Williams, rời khỏi sân bay vũ trụ Baikonur vào 4 giờ 27 hôm 27.11 (giờ địa phương).

Tàu Soyuz sau đó đã thành công kết nối với Trạm Không gian Quốc tế, theo Roscosmos.

Không gian vũ trụ hiện nằm trong số vài lĩnh vực hiếm hoi chứng kiến sự hợp tác Mỹ - Nga trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn căng thẳng vì chiến sự ở Ukraine.

Trong khi đó, theo một phần của các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga kể từ cuộc xung đột ở Ukraine diễn ra, nhiều nước đã ngừng hợp tác với Roscosmos.