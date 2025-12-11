Mỹ điều 2 chiến đấu cơ bay gần Venezuela

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết đây chỉ là "chuyến bay huấn luyện thường lệ", nhằm phô diễn tầm hoạt động của dòng chiến đấu cơ này. Quan chức này từ chối tiết lộ liệu các tiêm kích có mang theo vũ khí hay không, nhưng khẳng định toàn bộ hành trình đều diễn ra trong không phận quốc tế. Mỹ từng điều B-52 Stratofortress và B-1 Lancer bay dọc bờ biển Venezuela, song mức độ tiếp cận chưa bao giờ gần như lần xuất kích này.

Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet của hải quân Mỹ Ảnh: Reuters





Cùng ngày 9.12, trả lời tờ Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể mở rộng các chiến dịch quân sự chống ma túy sang Mexico và Colombia, đồng thời ám chỉ đến các chiến dịch trên bộ ở Venezuela.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự của Mỹ quanh Venezuela gia tăng suốt nhiều tháng qua. Kể từ đầu tháng 9, gần 90 người đã thiệt mạng do quân đội Mỹ tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy trên vùng biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương. Chiến dịch trên đang vấp phải nhiều tranh cãi liên quan cơ sở pháp lý về việc sử dụng vũ lực quân sự chống các nghi phạm buôn lậu ma túy. Về phần mình, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định mục đích thực sự của các hoạt động quân sự của Mỹ là để buộc ông phải từ chức.

Ông Elias Ferrer, người sáng lập Tổ chức tư vấn Orinoco Research (Venezuela), nhận định: "Hiện không có khả năng xảy ra một cuộc tấn công nào ở giai đoạn này. Sẽ không có lực lượng bộ binh nào trên bộ vì lực lượng bộ binh Mỹ trong khu vực không đủ mạnh để thực hiện tấn công".