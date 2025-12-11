Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ điều 2 chiến đấu cơ bay gần Venezuela

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/12/2025 05:00 GMT+7

Quân đội Mỹ ngày 9.12 đã điều 2 tiêm kích F/A-18 bay sát không phận Venezuela trong khoảng 30 phút, theo AP; nhưng mức độ áp sát chưa từng có làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực gia tăng.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết đây chỉ là "chuyến bay huấn luyện thường lệ", nhằm phô diễn tầm hoạt động của dòng chiến đấu cơ này. Quan chức này từ chối tiết lộ liệu các tiêm kích có mang theo vũ khí hay không, nhưng khẳng định toàn bộ hành trình đều diễn ra trong không phận quốc tế. Mỹ từng điều B-52 Stratofortress và B-1 Lancer bay dọc bờ biển Venezuela, song mức độ tiếp cận chưa bao giờ gần như lần xuất kích này.

- Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet của hải quân Mỹ

Ảnh: Reuters


Cùng ngày 9.12, trả lời tờ Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể mở rộng các chiến dịch quân sự chống ma túy sang Mexico và Colombia, đồng thời ám chỉ đến các chiến dịch trên bộ ở Venezuela.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự của Mỹ quanh Venezuela gia tăng suốt nhiều tháng qua. Kể từ đầu tháng 9, gần 90 người đã thiệt mạng do quân đội Mỹ tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy trên vùng biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương. Chiến dịch trên đang vấp phải nhiều tranh cãi liên quan cơ sở pháp lý về việc sử dụng vũ lực quân sự chống các nghi phạm buôn lậu ma túy. Về phần mình, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định mục đích thực sự của các hoạt động quân sự của Mỹ là để buộc ông phải từ chức.

Gia đình người chết đòi công lý sau khi Mỹ bắn chìm tàu thuyền nghi buôn ma túy

Ông Elias Ferrer, người sáng lập Tổ chức tư vấn Orinoco Research (Venezuela), nhận định: "Hiện không có khả năng xảy ra một cuộc tấn công nào ở giai đoạn này. Sẽ không có lực lượng bộ binh nào trên bộ vì lực lượng bộ binh Mỹ trong khu vực không đủ mạnh để thực hiện tấn công". 

Tin liên quan

Nhật Bản điều chiến đấu cơ theo dõi Nga - Trung Quốc tuần tra chung

Nhật Bản điều chiến đấu cơ theo dõi Nga - Trung Quốc tuần tra chung

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đã điều động máy bay phản lực giám sát lực lượng không quân Nga và Trung Quốc đang tiến hành tuần tra chung, trong bối cảnh căng thẳng Tokyo - Bắc Kinh chưa hạ nhiệt.

Khám phá thêm chủ đề

chiến đấu cơ Venezuela Tiêm kích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận