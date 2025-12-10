Hai tiêm kích Mỹ áp sát Venezuela

Dữ liệu từ các trang web theo dõi hành trình bay cho thấy 2 chiếc tiêm kích F/A-18 của Hải quân Mỹ đã bay vào vịnh Venezuela trong ngày 9.12 và ở lại đó trong khoảng 40 phút.

Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy 2 chiếc F/A-18 bay vào vịnh Venezuela ẢNH: FLIGHTRADAR24

Theo chuyên san quân sự The War Zone, vịnh Venezuela là vùng nước tương đối nhỏ với chiều rộng lớn nhất là 241 km, cả 3 mặt được lãnh thổ Venezuela bao quanh. Hai tiêm kích Mỹ được cho là vẫn ở trong không phận quốc tế trong suốt hành trình bay ngày 9.12.

Giới chức Venezuela tuyên bố rằng toàn bộ vùng nước trong vịnh là vùng nội thủy nhưng Mỹ công khai phản đối quan điểm này.

AP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận một cặp tiêm kích đã thực hiện chuyến bay huấn luyện định kỳ tại khu vực. Vị quan chức không nói 2 máy bay có mang vũ khí hay không, đồng thời lưu ý máy bay vẫn ở trong không phận quốc tế.

Hai tiêm kích F/A-18 của Mỹ trong một nhiệm vụ bay ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Đây được cho là lần áp sát gần nhất của máy bay chiến đấu Mỹ đến không phận Venezuela từ khi chính quyền ông Trump triển khai lực lượng đến khu vực Caribbean.

Các máy bay ném bom B-52 và B-1 của Mỹ từng bay vào khu vực nhưng chỉ bay ở vùng biển dọc bờ biển Venezuela.

Từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành ít nhất 22 vụ tấn công tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy tại khu vực, làm ít nhất 87 người thiệt mạng. Ông Trump nói các đợt tấn công trên bộ sẽ sớm diễn ra nhưng không cho biết chi tiết địa điểm. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng mục đích thật sự của Mỹ là nhằm buộc ông từ chức.

Gia đình người chết đòi công lý sau khi Mỹ bắn chìm tàu thuyền nghi buôn ma túy

Trong cuộc phỏng vấn được Politico đăng tải ngày 9.12, ông Trump liên tục từ chối bác bỏ khả năng đưa quân đến Venezuela. "Tôi không muốn loại trừ khả năng nào. Tôi không muốn nói về điều đó", ông Trump trả lời và nhấn mạnh không muốn bàn về chiến lược quân sự.