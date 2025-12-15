Máy bay chở khách suýt va chạm máy bay quân sự Mỹ gần Venezuela

Sự cố trên không có liên quan đến chuyến bay của JetBlue số hiệu 1112 từ đảo quốc Curaçao đến sân bay thành phố New York (bang New York, Mỹ) ảnh: reuters

Một chuyến bay của Hãng hàng không JetBlue cất cánh từ đảo quốc Curaçao ở vùng Caribbean đã phải tạm ngừng quá trình lấy độ cao để tránh va chạm với một máy bay tiếp liệu của Không quân Mỹ hôm 12.12. Cơ trưởng máy bay chở khách đổ lỗi cho chiếc máy bay quân sự cắt ngang đường bay của mình.

"Chúng tôi suýt nữa xảy ra va chạm trên không", tờ The Guardian hôm nay 15.12 dẫn bản ghi âm lời cơ trưởng chuyến bay của JetBlue trao đổi với nhân viên đài kiểm soát không lưu.

"Họ bay cắt ngang đường bay của chúng tôi. Họ không bật bộ phát đáp, quả thật không thể nào chấp nhận được", theo cơ trưởng.

Sự cố xảy ra cho chuyến bay số hiệu 1112 của JetBlue cất cánh từ Curaçao, đảo quốc ngoài khơi bờ biển Venezuela, và trên đường đến phi trường quốc tế John F. Kennedy của thành phố New York (bang New York, Mỹ).

Động thái quân sự mới của Mỹ dọc bờ biển Venezuela

Phi công của máy bay JetBlue cho biết chiếc máy bay quân sự đã bay ngang phía trước máy bay do ông điều khiển trong vòng 8 km, thậm chí chỉ khoảng 3 – 5 km, và ở cùng độ cao với máy bay JetBlue.

"Chúng tôi buộc phải ngừng lấy độ cao", cơ trưởng nói thêm, và cho biết máy bay của Không quân Mỹ sau đó đã đi vào không phận Venezuela.

Ông Derek Dombrowski, người phát ngôn JetBlue, hôm 14.12 cho hay hãng đã báo cáo vụ việc lên giới chức liên bang Mỹ và sẽ tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào.

Không quân Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Vụ việc diễn ra trong lúc quân đội Mỹ triển khai chiến dịch không kích với tuyên bố nhắm vào các tàu chở ma túy ở vùng biển Caribbean, đồng thời gia tăng áp lực lên chính quyền Venezuela.