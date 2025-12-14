Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Máy bay từ Mỹ đi Nhật phải quay đầu vì một động cơ đột ngột tắt

Khánh An
Khánh An
14/12/2025 07:40 GMT+7

Máy bay chở theo 290 người phải trút bỏ nhiên liệu và hạ cánh khẩn cấp vì một động cơ bốc cháy lúc cất cánh và dừng đột ngột khi đang trên không.

Máy bay từ Mỹ đi Nhật phải quay đầu vì một động cơ đột ngột tắt- Ảnh 1.

Chiếc máy bay sau khi hạ cánh khẩn cấp

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NEWS4SA

Hãng AFP ngày 14.12 đưa tin một máy bay Boeing 777 của Hãng United Airlines (Mỹ) từ sân bay Dulles (bang Washington, Mỹ) đi sân bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản) phải quay đầu, sau khi một động cơ dừng đột ngột khi đang trên không.

Sự việc xảy ra hôm 13.12 (giờ Mỹ) và không ai bị thương trong số 275 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay thân rộng. Máy bay phải trút bỏ nhiên liệu trước khi hạ cánh.

"Ngay sau khi cất cánh, chuyến bay số hiệu 803 đã quay trở lại Dulles và hạ cánh an toàn để xử lý sự cố mất điện ở một động cơ", hãng hàng không cho biết.

United Airlines sau đó sắp xếp chuyển hành khách sang một chuyến bay khác tới Sân bay Haneda, khởi hành muộn hơn trong cùng ngày.

Động cơ gặp sự cố khi chiếc 777-200ER khởi hành vào khoảng 12 giờ 20 ngày 13.12 (0 giờ 20 ngày 14.12 tại Việt Nam), theo các nguồn thạo tin.

"Chuyến bay 803 của United Airlines đã gây cháy bụi rậm xung quanh đường băng khi cất cánh. Ngọn lửa đã được dập tắt và chuyến bay quay lại, hạ cánh an toàn vào khoảng 13 giờ 30, được lực lượng cứu hỏa sân bay kiểm tra", một phát ngôn viên sân bay cho biết.

Đường băng bị ảnh hưởng đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn, nhưng sân bay Dulles có nhiều đường băng và các hoạt động bay khác không bị ảnh hưởng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận máy bay đã phải quay trở lại sân bay Dulles sau khi gặp sự cố động cơ trong quá trình cất cánh, và cơ quan này sẽ điều tra vụ việc. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết họ đang thu thập thông tin về vụ việc.

Phản hồi đề nghị đưa ra bình luận, Boeing đề nghị hỏi Hãng hàng không United Airlines.

Theo các báo cáo được chuyên trang AirLive trích dẫn, một động cơ của máy bay đã bốc cháy vào thời điểm cất cánh, gây ra ngọn lửa dọc theo mép đường băng.

Theo thông tin đăng ký được cung cấp trên trang web, chiếc Boeing 777 gặp sự cố hôm 13.12 được giao cho Hãng Continental Airlines vào tháng 11.1998, sau đó hãng này đã được United Airlines sáp nhập. Máy bay được trang bị 2 động cơ General Electric, hiện được biết đến với tên GE Aerospace.

Bình luận (0)

