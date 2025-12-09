Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Rơi máy bay vận tải quân sự hạng nặng chở 7 người tại Nga

Khánh An
Khánh An
09/12/2025 20:41 GMT+7

Máy bay vận tải quân sự An-22 của Nga rơi tại vùng Ivanovo phía đông bắc Moscow, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn với những đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ đối phương.

Máy bay quân sự An-22 của Nga rơi tại vùng Ivanovo - Ảnh 1.

Máy bay vận tải quân sự An-22

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE WAR ZONE

Trang Firstpost ngày 9.12 đưa tin một máy bay vận tải quân sự An-22 của Nga vừa bị rơi tại vùng Ivanovo phía đông bắc Moscow khi đang chở theo 7 người.

Chưa rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay và số phận những người trên máy bay. Chiếc máy bay Bộ Quốc phòng Nga vận hành được ghi nhận đã rơi xuống một vùng nước.

An-22 Antei là dòng máy bay vận tải quân sự hạng nặng do Nga chế tạo, lần đầu bay vào năm 1965 và được thiết kế riêng cho nhiệm vụ chở hàng hóa cỡ lớn.

Trang web chính thức của Antonov cho biết dòng máy bay này có hiệu năng bay cao và khả năng hoạt động trên các đường băng không trải nhựa, từng giúp Liên Xô chuyển thiết bị cỡ lớn đến những khu vực hẻo lánh.

Hãng cũng cho biết có 66 chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1965 - 1976. Từ năm 1980, biến thể Antei được sử dụng để vận chuyển các bộ phận quá khổ phục vụ việc chế tạo An-124 Ruslan và An-225 Mriya.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine thường xuyên điều động máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương.

Theo Reuters, một số vùng ở miền nam và miền tây Nga đã phát cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng UAV trong ngày 9.12. Có 4 sân bay ở miền nam Nga tạm ngừng hoạt động vào sáng cùng ngày do lo ngại an toàn.

Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia cho biết các hạn chế tạm thời tại sân bay ở Vladikavkaz, Grozny và Magas đã ảnh hưởng các chuyến bay đi và đến.

Một thị trấn miền nam khác là Mozdok, nơi có một sân bay quân sự, cũng đóng cửa không phận, theo thông báo của Thống đốc Bắc Ossetia Sergei Menyailo.

Lãnh đạo 3 vùng của Nga gồm Voronezh, Bắc Ossetia và Kabardino-Balkaria cảnh báo về nguy cơ bị tấn công bằng UAV. Thống đốc Voronezh Alexander Gusev ngày 9.12 khuyến cáo cư dân nên trú ẩn trong nhà và tránh xa cửa sổ.

Giới chức địa phương nói thêm rằng người dân có thể gặp tình trạng kết nối điện thoại và internet chậm hơn.

Khám phá thêm chủ đề

máy bay Máy bay vận tải Antonov An-22 Máy bay rơi nga Liên Xô UKRAINE UAV Ivanovo
