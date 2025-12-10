Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ vớt 2 máy bay rơi tại Biển Đông

Vi Trân
Vi Trân
10/12/2025 17:20 GMT+7

Hải quân Mỹ đã trục vớt thành công 2 máy bay bị rơi từ tàu sân bay USS Nimitz tại Biển Đông hồi tháng 10.

Hải quân Mỹ ngày 9.12 thông báo đã trục vớt thành công chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet và trực thăng MH-60 Sea Hawk tại Biển Đông, theo CNN ngày 10.12.

Chiến dịch trục vớt được tiến hành vào ngày 5.12 nhờ một tàu hợp đồng. Tàu này đã sử dụng hệ thống không người lái để đưa 2 máy bay lên từ độ sâu gần 122 m.

Mỹ vớt thành công 2 máy bay rơi tại Biển Đông - Ảnh 1.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Nimitz tại Biển Đông hồi tháng 6

ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Hai máy bay bị rơi cách nhau khoảng 30 phút vào ngày 26.10. Toàn bộ quân nhân được giải cứu.

Chưa rõ nguyên nhân tai nạn nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng có thể do nhiên liệu kém chất lượng. Hải quân Mỹ cho hay cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Toàn bộ xác máy bay đã trục vớt được chuyến đến một cơ sở quân sự Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để phân tích thêm.

Giới chuyên gia cho rằng dù 2 máy bay không thuộc loại hiện đại nhất nhưng có thể là thông tin tình báo hữu dụng cho đối thủ của Mỹ nếu họ vớt được mảnh vỡ.

Tàu USS Nimitz rời Biển Đông vào tháng 11 trong khi tàu sân bay USS George Washington di chuyển vào khu vực vào ngày 21.11 và hoạt động gần khu vực trục vớt, theo trang tin USNI News. Tàu George Washington sau đó rời Biển Đông và hiện ở biển Philippines.

Tàu Nimitz đã về đến cảng San Diego, bang California (Mỹ) ngày 7.12. Ngày 9.12, tàu khởi hành đến Bremerton, bang Washington trước khi di chuyển sang bờ đông Mỹ để tiến hành loại biên sau 50 năm hoạt động.

Hồi năm 2022, một tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ hoạt động trên tàu sân bay USS Carl Vinson cũng bị rơi xuống Biển Đông. Vụ việc làm tổng cộng 7 binh sĩ bị thương. Quân đội Mỹ sau đó trục vớt xác máy bay ở độ sâu 3.700 m.

Tin liên quan

Tiêm kích F/A-18 và trực thăng của Mỹ liên tiếp rơi ở Biển Đông

Tiêm kích F/A-18 và trực thăng của Mỹ liên tiếp rơi ở Biển Đông

Giới chức quân đội Mỹ thông báo một tiêm kích F/A-18 và một trực thăng MH-60R Sea Hawk đều từ tàu sân bay USS Nimitz đã lần lượt rơi ở Biển Đông hôm 26.10, may mắn không xảy ra thiệt hại nhân mạng.

2 máy bay rơi ở Biển Đông, ông Trump nghi do ‘nhiên liệu kém’

Quân đội Trung Quốc lên tiếng về vụ chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Biển Đông

Khám phá thêm chủ đề

Biển Đông Hải quân Mỹ Máy bay rơi USS Nimitz Tàu sân bay Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận