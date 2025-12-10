Mỹ vớt 2 máy bay rơi tại Biển Đông

Hải quân Mỹ ngày 9.12 thông báo đã trục vớt thành công chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet và trực thăng MH-60 Sea Hawk tại Biển Đông, theo CNN ngày 10.12.

Chiến dịch trục vớt được tiến hành vào ngày 5.12 nhờ một tàu hợp đồng. Tàu này đã sử dụng hệ thống không người lái để đưa 2 máy bay lên từ độ sâu gần 122 m.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Nimitz tại Biển Đông hồi tháng 6 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Hai máy bay bị rơi cách nhau khoảng 30 phút vào ngày 26.10. Toàn bộ quân nhân được giải cứu.

Chưa rõ nguyên nhân tai nạn nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng có thể do nhiên liệu kém chất lượng. Hải quân Mỹ cho hay cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Toàn bộ xác máy bay đã trục vớt được chuyến đến một cơ sở quân sự Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để phân tích thêm.

Giới chuyên gia cho rằng dù 2 máy bay không thuộc loại hiện đại nhất nhưng có thể là thông tin tình báo hữu dụng cho đối thủ của Mỹ nếu họ vớt được mảnh vỡ.

Tàu USS Nimitz rời Biển Đông vào tháng 11 trong khi tàu sân bay USS George Washington di chuyển vào khu vực vào ngày 21.11 và hoạt động gần khu vực trục vớt, theo trang tin USNI News. Tàu George Washington sau đó rời Biển Đông và hiện ở biển Philippines.

Tàu Nimitz đã về đến cảng San Diego, bang California (Mỹ) ngày 7.12. Ngày 9.12, tàu khởi hành đến Bremerton, bang Washington trước khi di chuyển sang bờ đông Mỹ để tiến hành loại biên sau 50 năm hoạt động.

Hồi năm 2022, một tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ hoạt động trên tàu sân bay USS Carl Vinson cũng bị rơi xuống Biển Đông. Vụ việc làm tổng cộng 7 binh sĩ bị thương. Quân đội Mỹ sau đó trục vớt xác máy bay ở độ sâu 3.700 m.