Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhóm UAV lạ suýt tiếp cận máy bay của Tổng thống Zelensky trên đường đến Ireland

Khánh An
Khánh An
05/12/2025 09:22 GMT+7

Các máy bay không người lái (UAV) tiến đến khu vực máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lẽ ra phải xuất hiện, nhưng máy bay của ông đã đi qua sớm hơn dự kiến.

Nhóm UAV lạ tiếp cận đường bay của Tổng thống Zelensky ở Ireland - Ảnh 1.

Máy bay chở ông Zelensky đến Sân bay Dublin ở Ireland hôm 1.12

ẢNH: REUTERS

Theo trang tin The Journal, 4 chiếc UAV kiểu quân sự đã xâm nhập vùng cấm và tiến về phía đường bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần sân bay Dublin ở Ireland vào tối 1.12.

Chiếc máy bay chở nhà lãnh đạo Ukraine đã hạ cánh hơi sớm hơn dự kiến, chỉ một lúc trước khi sự cố xảy ra vào khoảng 23 giờ. Các UAV đã đến đúng vị trí trên biển và đúng thời điểm máy bay lẽ ra phải bay qua.

Các UAV sau đó bay vòng trên một tàu của Hải quân Ireland, con tàu đã được triển khai bí mật trên biển phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Zelensky.

Các nguồn tin cho biết các UAV đã cất cánh từ vùng đông bắc Dublin, có thể gần khu vực Howth, và bay suốt khoảng 2 giờ. Giới chức đang điều tra để xác định liệu chúng cất cánh từ đất liền hay từ một con tàu không bị phát hiện.

Hiện vẫn chưa rõ bên nào đã phóng và điều khiển các UAV, cũng như hiện chúng đang ở đâu.

UAV kiểu quân sự có thể thực hiện nhiều chức năng. Trong trường hợp này, việc các thiết bị bật đèn khiến lực lượng an ninh nghi ngờ mục đích là gây gián đoạn chuyến bay khi hạ cánh xuống Dublin.

Ủy viên cảnh sát Ireland Justin Kelly đã được báo cáo về sự cố vào rạng sáng 2.12. Được biết Thủ tướng Ireland Micheal Martin cùng lãnh đạo Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng cũng được thông tin trong vài giờ sau vụ việc. Hiện chưa rõ giới chức Ireland có thông báo cho đội ngũ của Tổng thống Ukraine hay không.

NATO xem vụ UAV ở Đan Mạch là 'rất nghiêm trọng', Nga tố 'dàn dựng'

Sự cố này gợi nhớ những vụ xâm nhập bằng UAV tương tự ở châu Âu trong các tháng gần đây, vốn từng khiến sân bay ở Bỉ và Đan Mạch phải đóng cửa, cũng như gây ra căng thẳng an ninh đáng kể.

Các cơ quan an ninh Ireland nhận thấy những UAV xuất hiện trên biển Ireland có kích thước lớn, cực kỳ đắt tiền, đạt chuẩn quân sự. Sự cố có thể được xếp vào dạng một cuộc tấn công lai - việc sử dụng các chiến thuật quân sự và phi quân sự để làm suy yếu hoặc gây bất ổn cho đối phương mà không tuyên bố một cuộc chiến toàn diện.

Bộ Quốc phòng Ireland từ chối bình luận về vụ việc.

Tin liên quan

Ông Zelensky kêu gọi châu Âu tài trợ chiến đấu thêm 2-3 năm

Ông Zelensky kêu gọi châu Âu tài trợ chiến đấu thêm 2-3 năm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga yêu cầu và kêu gọi châu Âu hỗ trợ cho chiến sự thêm 2-3 năm nữa.

Ông Zelensky tuyên bố không e ngại ông Trump

Chiến sự Ukraine ngày 1.379: Nga nói tiến triển trên chiến trường tác động đàm phán

Khám phá thêm chủ đề

UAV ireland Zelensky UKRAINE Sân bay Dublin máy bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận