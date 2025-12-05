Nhóm UAV lạ suýt tiếp cận máy bay của Tổng thống Zelensky trên đường đến Ireland

Máy bay chở ông Zelensky đến Sân bay Dublin ở Ireland hôm 1.12 ẢNH: REUTERS

Theo trang tin The Journal, 4 chiếc UAV kiểu quân sự đã xâm nhập vùng cấm và tiến về phía đường bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần sân bay Dublin ở Ireland vào tối 1.12.

Chiếc máy bay chở nhà lãnh đạo Ukraine đã hạ cánh hơi sớm hơn dự kiến, chỉ một lúc trước khi sự cố xảy ra vào khoảng 23 giờ. Các UAV đã đến đúng vị trí trên biển và đúng thời điểm máy bay lẽ ra phải bay qua.

Các UAV sau đó bay vòng trên một tàu của Hải quân Ireland, con tàu đã được triển khai bí mật trên biển phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Zelensky.

Các nguồn tin cho biết các UAV đã cất cánh từ vùng đông bắc Dublin, có thể gần khu vực Howth, và bay suốt khoảng 2 giờ. Giới chức đang điều tra để xác định liệu chúng cất cánh từ đất liền hay từ một con tàu không bị phát hiện.

Hiện vẫn chưa rõ bên nào đã phóng và điều khiển các UAV, cũng như hiện chúng đang ở đâu.

UAV kiểu quân sự có thể thực hiện nhiều chức năng. Trong trường hợp này, việc các thiết bị bật đèn khiến lực lượng an ninh nghi ngờ mục đích là gây gián đoạn chuyến bay khi hạ cánh xuống Dublin.

Ủy viên cảnh sát Ireland Justin Kelly đã được báo cáo về sự cố vào rạng sáng 2.12. Được biết Thủ tướng Ireland Micheal Martin cùng lãnh đạo Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng cũng được thông tin trong vài giờ sau vụ việc. Hiện chưa rõ giới chức Ireland có thông báo cho đội ngũ của Tổng thống Ukraine hay không.

Sự cố này gợi nhớ những vụ xâm nhập bằng UAV tương tự ở châu Âu trong các tháng gần đây, vốn từng khiến sân bay ở Bỉ và Đan Mạch phải đóng cửa, cũng như gây ra căng thẳng an ninh đáng kể.

Các cơ quan an ninh Ireland nhận thấy những UAV xuất hiện trên biển Ireland có kích thước lớn, cực kỳ đắt tiền, đạt chuẩn quân sự. Sự cố có thể được xếp vào dạng một cuộc tấn công lai - việc sử dụng các chiến thuật quân sự và phi quân sự để làm suy yếu hoặc gây bất ổn cho đối phương mà không tuyên bố một cuộc chiến toàn diện.

Bộ Quốc phòng Ireland từ chối bình luận về vụ việc.