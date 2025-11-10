Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố không e ngại ông Trump

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/11/2025 15:09 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng không e ngại người đồng cấp Mỹ Donald Trump như các lãnh đạo phương Tây, đồng thời phủ nhận việc quan hệ giữa Kyiv và Washington đang căng thẳng.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian được đăng tải ngày 9.11, ông Zelensky nói rằng: "Tất cả mọi người trên thế giới đều e ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đó là sự thật". Khi được hỏi liệu điều đó có đúng với Ukraine hay không, ông Zelensky đã thẳng thừng phủ nhận.

"Chúng tôi không phải kẻ thù của Mỹ. Hai nước là bạn, tại sao chúng tôi phải e ngại", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky tuyên bố không e ngại ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo tại thủ đô Kyiv, Ukraine ngày 7.11

ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Tổng thống Trump do người dân Mỹ bầu ra và "phải tôn trọng lựa chọn của họ, cũng như tôi được người dân Ukraine lựa chọn".

"Mỹ là đối tác chiến lược của chúng tôi suốt nhiều năm, thậm chí có thể là nhiều thập niên và thế kỷ", ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng phủ nhận thông tin người đồng cấp Mỹ ngó lơ bản đồ tình hình chiến trường và chỉ muốn sớm đạt thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, khi ông Zelensky có chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 10. Theo Financial Times, ông Trump khi đó được cho là đã gây sức ép để lãnh đạo Ukraine chấp nhận nhượng bộ với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Truyền thông cũng đưa tin cuộc gặp diễn ra căng thẳng và Tổng thống Trump sau đó đã không ủng hộ việc bàn giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kyiv.

Dù vậy, trong buổi phỏng vấn mới đây, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh cuộc họp diễn ra theo hướng khác. Ông nêu thêm quan hệ với chủ nhân Nhà Trắng vẫn bình thường, mang tính thực tế và xây dựng.

Ukraine thời gian qua đang nỗ lực đàm phán để nhận được sự ủng hộ từ Mỹ, đặc biệt trong vấn đề chuyển giao tên lửa Tomahawk. Trong khi trên thực địa, giao tranh vẫn căng thẳng và việc tấn công hạ tầng năng lượng trở thành ưu tiên của Kyiv và Moscow, trong bối cảnh mùa đông sắp đến, vốn làm tăng nhu cầu sử dụng khí đốt.

Theo AFP ngày 10.11, các lực lượng tại Ukraine trong hôm 9.11 đã khẩn trương khắc phục thiệt hại khi Nga tổ chức đợt tấn công lớn vào cơ sở năng lượng. "Các đội sửa chữa đang làm việc gần như suốt ngày đêm ở hầu hết khu vực. Những nỗ lực phục hồi vẫn đang được tiến hành, mặc dù tình hình còn khó khăn", Tổng thống Zelensky thông báo hôm 9.11.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh Kharkiv, Sumy và Poltava ở Ukraine. Giới chức cho biết khoảng 100.000 người dân ở Kharkiv sống trong cảnh mất điện, thiếu nước và hệ thống sưởi ấm. Trong khi đó, quân đội Nga ngày 9.11 tuyên bố kiểm soát khu định cư Rybne ở tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine. 

Hãng TASS ngày 10.11 đưa tin quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công vào các khu định cư tại tỉnh Belgorod của Nga trong ngày 9.11, không ghi nhận thương vong. Kyiv và Moscow không bình luận về các tuyên bố của đối thủ, cũng như thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

