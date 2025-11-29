Cố vấn tổng thống Ukraine nói sẽ 'ra mặt trận' sau khi từ chức Chánh văn phòng

Tờ New York Post ngày 29.11 dẫn lời cựu Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết ông đang lên đường ra tiền tuyến, chỉ vài giờ sau khi nộp đơn từ chức sau cuộc khám xét tại nhà của ông do Cơ quan Chống tham nhũng Ukraine tiến hành.

"Tôi sẽ ra tiền tuyến và đã sẵn sàng cho mọi hành động trả đũa. Tôi là một người trung thực và đàng hoàng", ông cho biết.

Sau đó ông xin lỗi nếu mình không còn nghe điện thoại, dù chưa nói ông định ra tiền tuyến trong cuộc chiến chống Nga khi nào hoặc bằng cách nào.

"Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vinh quang cho Ukraine", ông cho biết trong tin nhắn gửi tờ New York Post.

Cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine từ chức sau khi cảnh sát khám nhà giữa bê bối tham nhũng

Vị cựu quan chức này không cho biết thêm chi tiết về việc ông sẽ ra tiền tuyến bằng cách nào và liệu ông có gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine hay không.

"Tôi đã bị bôi nhọ và phẩm giá của tôi không được bảo vệ, dù tôi có mặt ở Kyiv từ ngày 24.2.2022. Vì vậy, tôi không muốn gây rắc rối cho ông Zelensky, tôi sẽ ra tiền tuyến. Tôi thấy kinh tởm trước những thứ bẩn thỉu nhắm vào tôi, và còn kinh tởm hơn trước sự thiếu ủng hộ từ những người biết sự thật", ông viết thêm.

Ông Yermak phát biểu với báo giới tại Thụy Sĩ hôm 23.11 ẢNH: AP

Tin nhắn trên được gửi sau một ngày biến động đối với ông Yermak, người từng dẫn đầu phái đoàn Ukraine đàm phán cho Kyiv về kế hoạch hòa bình của Ukraine. Cuộc khám xét tại căn hộ của ông và việc ông từ chức diễn ra ngay trước khi ông dự kiến gặp nhóm quan chức Mỹ đang dẫn dắt các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt chiến sự.

Một phái đoàn Ukraine vẫn sẽ đến Mỹ vào cuối tuần này để gặp Đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner nhằm tiếp tục các cuộc thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Ông Zelensky đã điều chỉnh lại đội ngũ đàm phán được giao nhiệm vụ phối hợp với Mỹ về kế hoạch hòa bình.

Cuộc khám xét nhằm vào ông Yermak diễn ra sau khi cơ quan giám sát chống tham nhũng của Ukraine dành 15 tháng điều tra một vụ tống tiền trắng trợn được đặt tên là "Chiến dịch Midas", qua đó phát hiện một đường dây bị cáo buộc ép các nhà thầu của Công ty Năng lượng hạt nhân Energoatom của Ukraine phải nộp lại khoản "lại quả" từ 10 đến 15%, nếu không sẽ bị đưa vào danh sách đen.

Các điều tra viên cho biết đường dây này đã nhận gần 100 triệu USD.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna xác nhận "đã có việc khám xét nhà ông ấy, nhưng sau đó không có biện pháp tố tụng nào được tiến hành".

"Ông Yermak từ chức vì ông muốn chấm dứt mọi đồn đoán", bà nói.

Tổng thống Zelensky cho biết việc ông Yermak từ chức giúp Kyiv giữ được niềm tin của người dân Ukraine trong giai đoạn khó khăn của các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự với Nga.

"Tôi biết ơn ông Andriy vì lập trường của Ukraine trên bàn đàm phán luôn được trình bày đúng như yêu cầu, đó luôn là một lập trường mang tính yêu nước. Nhưng tôi muốn không có tin đồn hay suy diễn nào. Khi toàn bộ sự chú ý tập trung vào ngoại giao và phòng thủ trong thời chiến, chúng ta cần có sức mạnh nội bộ", ông Zelensky nói.