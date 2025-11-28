Tiền tuyến Ukraine vẫn sục sôi

Cuộc chiến giành - giữ

AFP ngày 27.11 dẫn phân tích từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) tại Mỹ đánh giá lực lượng Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm kiểm soát hoàn toàn 4 thành phố chiến lược tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) gồm Lyman, Siversk, Kostiantynivka và Pokrovsk. Các khu vực này có vị trí địa chiến lược quan trọng khi tạo thành "vành đai pháo đài" phòng thủ cho Ukraine, ngoài ra còn đảm bảo an toàn tuyến đường chi viện cho Donetsk.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo gần TP.Pokrovsk ở Donetsk ẢNH: REUTERS

Nếu những địa điểm chiến lược nói trên thất thủ, các thành phố của Ukraine nằm về phía đông vốn có tuyến phòng thủ thưa thớt hơn sẽ bị đe dọa. Nhằm tạo thế gọng kìm để gây sức ép ở mặt trận Donetsk, Nga đã tăng cường hoạt động quân sự tại tỉnh Zaporizhzhia (miền nam Ukraine), tỉnh Kharkiv (đông bắc Ukraine) và đã kiểm soát một số khu định cư ở Zaporizhzhia.

ISW cho hay trong năm nay Nga kiểm soát trung bình 467 km2 mỗi tháng, được đánh giá là có tốc độ tiến quân tương đối nhanh, trong khi tính riêng tháng 10 là 150 km2. Trong khi đó, các phân tích quân sự chỉ ra khi được đảm bảo nhân sự và trang bị đầy đủ, Kyiv thường có các đợt phản công hiệu quả và chặn bước tiến của quân đội Nga. Bản đánh giá quốc phòng hôm 26.11 của ISW nêu rằng cuộc phản công gần đây của Ukraine đã làm chậm đà tấn công của Nga ở Pokrovsk, dù tình hình nơi này vẫn tương đối thách thức và biến động.

Mùa đông thứ 4

Giới chuyên gia dự báo thế trận giằng co ở tiền tuyến có thể kéo dài thêm một mùa đông, thời điểm nhạy cảm khi thời tiết và nhu cầu sử dụng năng lượng sưởi ấm tăng cao, buộc các bên phải tính toán chiến lược kỹ lưỡng. Kyiv và Moscow thời gian gần đây đã tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng của đối phương.

Báo Ukrainska Pravda đưa tin kho dầu Novokuybyshevsk tại tỉnh Samara (Nga) bị UAV tấn công trong hai ngày 26-27.11. Ngoài ra, giới chức tỉnh Rostov (Nga) thông báo các vụ tấn công nhằm vào tỉnh này trong hai ngày 25-26.11 đã khiến 3 người chết và 11 người bị thương, theo TASS. Về phía Kyiv, Bộ Năng lượng Ukraine cáo buộc Nga tập kích hạ tầng năng lượng ở Donetsk và Kharkiv trong ngày 26.11. Ukraine cũng đang triển khai cúp điện luân phiên ở hầu hết khu vực để đảm bảo nguồn cung. Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Liên quan diễn biến trên bàn đàm phán, Hãng Interfax ngày 27.11 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói Moscow ủng hộ các nỗ lực hướng đến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song khẳng định không có ý nhượng bộ các lập trường về giải quyết xung đột.

Tờ Politico ngày 26.11 cho hay Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong cuộc thảo luận với đồng minh châu Âu, nêu rằng Washington muốn thống nhất thỏa thuận hòa bình trước khi đồng ý bất kỳ điều khoản đảm bảo an ninh nào cho Ukraine. Theo các nguồn thạo tin, điều kiện nêu trên là vấn đề trung tâm trong đàm phán của Mỹ với Ukraine. Phía châu Âu muốn Mỹ đảm bảo an ninh cho Kyiv theo cơ chế phòng thủ tập thể tương tự liên minh quân sự NATO, trong khi Nhà Trắng cũng nhắc lại tuyên bố rằng Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh và cung cấp khả năng răn đe trong bất kỳ thỏa thuận nào.