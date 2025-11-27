Hòa bình Ukraine trước ngã rẽ quyết định

Tinh chỉnh thỏa thuận hòa bình

Reuters ngày 26.11 đưa tin Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine "đã gần hoàn tất". Tuyên bố trên được đưa ra khi bản kế hoạch 28 điểm do chính quyền ông Trump khởi thảo được tinh chỉnh xuống còn 19 điểm sau các cuộc đàm phán giữa giới chức Ukraine và Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) gần đây. Dù vậy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 25.11 cho hay nhiều chi tiết "tế nhị" vẫn cần được 3 bên Ukraine, Nga và Mỹ tiếp tục đàm phán và giải quyết.

Giới chức Mỹ - Ukraine thảo luận tại Nhà Trắng ngày 17.10.2025 Ảnh: Reuters

Theo kênh TVP World của Ba Lan đưa tin ngày 26.11, ông Trump nhấn mạnh sẽ chỉ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc Tổng thống Nga Vladimir Putin khi thỏa thuận "ở giai đoạn cuối cùng". Ông Trump đã chỉ thị Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Nga để làm việc trực tiếp với ông Putin, trong khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll phụ trách kênh đàm phán với Ukraine. Tổng thống Mỹ cho hay hiện chỉ còn "một vài điểm bất đồng cuối cùng", và kỳ vọng đạt được đột phá trong thời gian ngắn.

Ukraine nói sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch hòa bình, đối thoại với ông Trump

Phía Nga cũng xác nhận các bước tiến mới. Điện Kremlin ngày 26.11 cho biết phái đoàn Mỹ sẽ đến Nga trong tuần tới để thảo luận sâu hơn về thỏa thuận hòa bình. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh nước này đang chờ bản thỏa thuận hòa bình cập nhật từ Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ không chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào "làm suy yếu những hiểu biết then chốt" đạt được tại thượng đỉnh Trump - Putin hồi tháng 8.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Zelensky cho biết các "nguyên tắc" mới trong bản đề xuất sửa đổi có thể mở đường cho các thỏa thuận sâu hơn, song thừa nhận nhiều điều "phụ thuộc vào Mỹ, vì Nga rất quan tâm đến sức mạnh của Mỹ". Thư ký Hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 26.11 kỳ vọng có cuộc gặp Trump - Zelensky cuối tháng 11.

Vai trò của châu Âu

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột đang tăng tốc, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ Ukraine hậu xung đột. Theo trang The Kyiv Independent, tại cuộc họp trực tuyến của "Liên minh những người sẵn sàng" ngày 25.11, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tuyên bố ủng hộ nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump, nhưng nhấn mạnh mọi giải pháp phải có sự chấp thuận đầy đủ của Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn riêng cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một lực lượng đặc nhiệm chung mới do Pháp và Anh dẫn đầu với sự tham gia của cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được triển khai để xây dựng các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi đạt thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine, bao gồm việc xem xét sử dụng tài sản của Nga đang bị phong tỏa. Giới quan sát nhận định các động thái trên cho thấy châu Âu muốn giữ vai trò chủ động và định hình cấu trúc an ninh trong giai đoạn hậu xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, những nút thắt về vấn đề lãnh thổ và định hướng an ninh dài hạn cho Ukraine vẫn là rào cản lớn. Bản thảo 28 điểm ban đầu được cho là yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, hạn chế quân đội và ngừng theo đuổi NATO - bị giới chức Ukraine coi như một hình thức "đầu hàng", theo AFP. Phiên bản mới "tính đến lợi ích Ukraine nhiều hơn", nhưng chưa đủ để xua tan lo ngại sâu sắc trong xã hội Ukraine. Một nhà ngoại giao Ukraine gọi nhượng bộ lãnh thổ là "điểm nghẽn lớn nhất", có nguy cơ khiến toàn bộ tiến trình đình trệ dù các bên đã đạt được một số tiến triển kỹ thuật.