Ukraine nói sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch hòa bình, đối thoại với ông Trump

Thủ đô Kyiv của Ukraine đã bị một loạt tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái (UAV) Nga tập kích vào đêm trước đó, một lần nữa làm gián đoạn hệ thống điện cùng hệ thống sưởi.

Nhiều người dân phải trú ẩn dưới lòng đất, mặc áo khoác mùa đông, một số khác thì trú trong các lều.

Các quan chức Mỹ và Ukraine đã cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên về kế hoạch kết thúc xung đột, trong đó Ukraine cảnh giác với việc bị ép phải chấp nhận một thỏa thuận phần lớn thể theo ý muốn của Nga, bao gồm cả nhượng bộ lãnh thổ.

Thông điệp của Kyiv ám chỉ rằng một cuộc vận động ngoại giao mạnh mẽ của chính quyền Trump có thể đang đạt được tiến triển...

Tuy nhiên, bất kỳ sự lạc quan nào cũng có thể chỉ là tạm thời, đặc biệt là khi Nga nhấn mạnh rằng nước này sẽ không để bất kỳ thỏa thuận nào đi quá xa so với các mục tiêu của chính mình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết một kế hoạch hòa bình sửa đổi phải phản ánh "tinh thần và nội dung" của một thỏa thuận đã đạt được giữa hai Tổng thống Putin và Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trên X rằng Mỹ đã đạt được "tiến bộ to lớn" hướng tới một thỏa thuận trong tuần qua, đồng thời nói thêm rằng vẫn còn "một vài chi tiết tế nhị nhưng không phải không thể vượt qua".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong một cuộc điện đàm với nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine, được gọi là liên minh tự nguyện, cho biết các cuộc đàm phán đang ở vào "thời điểm then chốt".

"...điều kiện tuyệt đối cho một nền hòa bình tốt đẹp là một tập hợp các bảo đảm an ninh rất mạnh mẽ, chứ không phải là những bảo đảm trên giấy", ông Macron nói.

Một tòa nhà bị tên lửa tấn công tại Kharkiv, Ukraine ẢNH: REUTERS

Kế hoạch hòa bình 28 điểm được đưa ra vào tuần trước đã khiến nhiều người trong chính phủ Mỹ, Kyiv và châu Âu bất ngờ.

Kế hoạch này sẽ yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ vượt ra ngoài phạm vi gần 20% lãnh thổ mà Nga đã giành kiểm soát kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2.2022, cũng như chấp nhận các hạn chế về quân sự và không bao giờ được gia nhập NATO - những điều kiện mà Kyiv từ lâu đã bác bỏ vì coi đó đồng nghĩa với đầu hàng.