Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ukraine nói sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch hòa bình, đối thoại với ông Trump
Video Thế giới

Ukraine nói sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch hòa bình, đối thoại với ông Trump

La Vi
La Vi
26/11/2025 12:00 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25.11 cho biết Ukraine đã sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn để kết thúc xung đột với Nga và thảo luận các điểm còn tranh cãi với Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán mà ông Zelensky cho rằng nên bao gồm cả các đồng minh châu Âu.

Thủ đô Kyiv của Ukraine đã bị một loạt tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái (UAV) Nga tập kích vào đêm trước đó, một lần nữa làm gián đoạn hệ thống điện cùng hệ thống sưởi.

Nhiều người dân phải trú ẩn dưới lòng đất, mặc áo khoác mùa đông, một số khác thì trú trong các lều.

Các quan chức Mỹ và Ukraine đã cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên về kế hoạch kết thúc xung đột, trong đó Ukraine cảnh giác với việc bị ép phải chấp nhận một thỏa thuận phần lớn thể theo ý muốn của Nga, bao gồm cả nhượng bộ lãnh thổ.

Thông điệp của Kyiv ám chỉ rằng một cuộc vận động ngoại giao mạnh mẽ của chính quyền Trump có thể đang đạt được tiến triển...

Tuy nhiên, bất kỳ sự lạc quan nào cũng có thể chỉ là tạm thời, đặc biệt là khi Nga nhấn mạnh rằng nước này sẽ không để bất kỳ thỏa thuận nào đi quá xa so với các mục tiêu của chính mình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết một kế hoạch hòa bình sửa đổi phải phản ánh "tinh thần và nội dung" của một thỏa thuận đã đạt được giữa hai Tổng thống Putin và Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trên X rằng Mỹ đã đạt được "tiến bộ to lớn" hướng tới một thỏa thuận trong tuần qua, đồng thời nói thêm rằng vẫn còn "một vài chi tiết tế nhị nhưng không phải không thể vượt qua".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong một cuộc điện đàm với nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine, được gọi là liên minh tự nguyện, cho biết các cuộc đàm phán đang ở vào "thời điểm then chốt".

"...điều kiện tuyệt đối cho một nền hòa bình tốt đẹp là một tập hợp các bảo đảm an ninh rất mạnh mẽ, chứ không phải là những bảo đảm trên giấy", ông Macron nói.

Ukraine nói sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch hòa bình, đối thoại với ông Trump - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị tên lửa tấn công tại Kharkiv, Ukraine

ẢNH: REUTERS

Kế hoạch hòa bình 28 điểm được đưa ra vào tuần trước đã khiến nhiều người trong chính phủ Mỹ, Kyiv và châu Âu bất ngờ.

Kế hoạch này sẽ yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ vượt ra ngoài phạm vi gần 20% lãnh thổ mà Nga đã giành kiểm soát kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2.2022, cũng như chấp nhận các hạn chế về quân sự và không bao giờ được gia nhập NATO - những điều kiện mà Kyiv từ lâu đã bác bỏ vì coi đó đồng nghĩa với đầu hàng.

Tin liên quan

Mỹ - Ukraine 'tinh chỉnh' dự thảo hòa bình ra sao?

Mỹ - Ukraine 'tinh chỉnh' dự thảo hòa bình ra sao?

Mỹ và Ukraine đã soạn thảo kế hoạch hòa bình mới được cho là bao gồm 19 điểm, thay thế đề xuất 28 điểm bị chỉ trích là có lợi cho Nga.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE xung đột Nga-Ukraine Đàm phán hòa bình kế hoạch hòa bình Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận