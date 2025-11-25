Ông Tập Cận Bình điện đàm ông Donald Trump, lên kế hoạch thăm cấp nhà nước

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã nhắc về cuộc gặp song phương diễn ra thành công tại thành phố Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 10, bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Ông Tập cho biết tại cuộc gặp nói trên, hai bên đã đạt được những hiểu biết quan trọng, qua đó tạo động lực để quan hệ Mỹ - Trung vững chắc, đồng thời gửi đi thông điệp tích cực đến thế giới.

Trong điện đàm ngày 24.11, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết kể từ sau cuộc gặp ở Hàn Quốc, quan hệ Mỹ - Trung nhìn chung đã duy trì quỹ đạo ổn định và tích cực, và điều này được hai nước cũng như cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Mỹ - Trung hạ nhiệt thương mại, ông Trump chuẩn bị công du Bắc Kinh

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên cần duy trì đà phát triển, tiếp tục đi lên đúng hướng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, mở rộng danh sách hợp tác và rút ngắn những vấn đề, qua đó đạt được những tiến triển tích cực hơn, tạo không gian mới cho hợp tác Mỹ - Trung và mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước và thế giới.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định quan hệ với Trung Quốc rất vững mạnh. Ông Trump cho biết ông Tập đã gửi lời mời lãnh đạo Mỹ đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 4 năm sau và ông Trump đã nhận lời, nói thêm sẽ mời ông Tập thăm cấp nhà nước đến Mỹ vào cuối năm 2026.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hàn Quốc hôm 30.10 ẢNH: REUTERS

Ông Tập cũng nêu rõ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, trong bối cảnh Trung Quốc thời gian gần đây căng thẳng ngoại giao với Nhật Bản - một đồng minh của Mỹ - xung quanh vấn đề đảo Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Donald Trump đồng tình với những thông điệp của ông Tập về quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trước đó, Mỹ và Ukraine đã đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 23.11 để bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình và bày tỏ hy vọng các bên sẽ thu hẹp bất đồng, sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài và ràng buộc, đồng thời giải quyết tận gốc rễ khủng hoảng.