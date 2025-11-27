Chiến sự Ukraine ngày 1.372: Bộ trưởng Mỹ cảnh báo Ukraine về thất bại cận kề

Trong cuộc họp tại Kyiv tuần trước, Bộ trưởng Dan Driscoll nói với các quan chức Ukraine rằng quân đội nước này đang rơi vào "tình huống thảm khốc" và có thể sớm chịu thất bại trước lực lượng Nga. Trước tình hình đó, Ukraine cần chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất trước khi tình hình xấu đi hơn nữa, theo NBC News ngày 25.11 trích dẫn các nguồn thạo tin.

Bộ trưởng Mỹ cảnh báo Ukraine về thất bại hiển hiện

Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công tại Donbass và nhiều khu vực khác trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Ukraine đối mặt tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. Ông Driscoll cũng cho hay Nga đang đẩy mạnh quy mô và tốc độ các cuộc tập kích đường không, có khả năng "tiếp tục chiến đấu vô thời hạn", đồng thời cảnh báo năng lực công nghiệp quốc phòng Mỹ không thể tiếp tục hỗ trợ vũ khí và phòng không như hiện nay.

Trong một diễn biến khác, ngày 26.11, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết ông sẽ trao đổi với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm song phương, theo Reuters.

Trước đó, Bloomberg đã công bố bản ghi cuộc gọi ngày 14.10, trong đó ông Witkoff được cho là gợi ý giới chức Mỹ - Nga phối hợp xây dựng kế hoạch hòa bình cho Ukraine và đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Ushakov nhận định vụ rò rỉ có thể nhằm phá hoại tiến trình đàm phán. Ông nói thêm rằng các cuộc gọi qua kênh mã hóa chính phủ hiếm khi bị nghe lén, trừ khi một bên cố ý làm rò rỉ. Ông loại trừ khả năng rò rỉ đến từ người tham gia trực tiếp cuộc gọi.

Cũng trong ngày 26.11, Điện Kremlin xác nhận Đặc phái viên Witkoff cùng một số quan chức cấp cao Mỹ sẽ tới Moscow vào tuần tới, để thảo luận với giới chức Nga về một kế hoạch hòa bình tiềm năng cho Ukraine.

Lực lượng Phòng vệ miền nam Ukraine ngày 26.11 bác bỏ tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng đơn vị của họ gần Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia (đông nam Ukraine) bị bao vây. Quân đội khẳng định tuyến tiếp tế và hành lang sơ tán y tế vẫn hoạt động bình thường, theo The Kyiv Independent.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có nhiều báo cáo đánh giá Nga hiện kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn thuộc tỉnh Zaporizhzhia và gần đây đạt một số bước tiến trên mặt trận.

Cùng ngày, giới chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào thành phố Zaporizhzhia trong đêm 25.11. Vụ tấn công đã gây hỏa hoạn, làm 19 người bị thương và tàn phá nhiều công trình dân sự, theo Reuters dẫn lời Thống đốc khu vực Ivan Fedorov.

Trong thông báo trên Telegram, ông Fedorov cho biết vụ tập kích phá hủy hàng loạt cửa hàng, làm hư hại 31 tòa nhà chung cư và 20 ngôi nhà cư dân. Tám nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. "Hoạt động cứu hộ đang diễn ra tại 12 điểm. Chúng tôi đã huy động lực lượng tối đa từ Cơ quan Khẩn cấp nhà nước, cảnh sát và các đội y tế", ông cho hay.

Hình ảnh lan truyền trực tuyến cho thấy lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại các khu chung cư cao tầng và nhiều phương tiện bị phá hủy trên đường phố.

Theo Không quân Ukraine, phòng không nước này đã bắn rơi 72 trong số 90 UAV và 2 tên lửa đạn đạo Nga phóng trong đợt tấn công trên toàn lãnh thổ đêm 25.11.

Trong khi đó, ông Yevgeny Belitsky - người đứng đầu vùng Zaporizhzhia do Nga kiểm soát - cáo buộc lực lượng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng lưới điện ở những khu vực này. Ông Belitsky nói 40.000 khách hàng trong khu vực đã bị cắt điện.

Liên minh châu Âu (EU) đang tăng tốc đàm phán nhằm thống nhất kế hoạch sử dụng tài sản đang bị phong tỏa của Nga tại châu Âu để hỗ trợ Ukraine, theo Reuters.

Tại hội nghị thượng đỉnh tháng trước, các lãnh đạo EU đã cố gắng đạt đồng thuận về việc dùng 140 tỉ euro (162 tỉ USD) tài sản của Nga làm cơ sở cho khoản vay dành cho Ukraine, nhưng chưa thuyết phục được Bỉ - quốc gia nắm giữ phần lớn số tài sản này.

Ủy ban châu Âu dự kiến trình dự thảo pháp lý trong tuần này nhằm giải quyết các lo ngại của Bỉ và hoàn thiện khung sử dụng tài sản đóng băng cho giai đoạn 2026 - 2027.

Theo phương án của EU, tài sản bị đóng băng của Ngân hàng trung ương Nga sẽ được chuyển thành khoản vay cho Ukraine phục vụ quốc phòng và nhu cầu ngân sách. Ukraine chỉ phải hoàn trả khi nhận được bồi thường xung đột từ Nga, qua đó giảm gánh nặng cho ngân sách các chính phủ EU.

Một quan chức EU cho hay sự xuất hiện của chi tiết mới trong thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine do chính quyền Tổng thống Trump hậu thuẫn đã khiến giới lãnh đạo châu Âu khẩn trương xúc tiến kế hoạch nêu trên.

Đến nay, bản cập nhật kế hoạch của Mỹ chưa được công bố đầy đủ. Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin, khoảng 100 tỉ USD tài sản đóng băng của Nga sẽ được đầu tư vào một quỹ do Mỹ dẫn dắt nhằm tái thiết Ukraine, trong đó Mỹ hưởng 50% lợi nhuận. Châu Âu được đề nghị đóng góp thêm 100 tỉ USD, còn phần tài sản Nga còn lại sẽ được đưa vào một quỹ đầu tư riêng của Mỹ và Nga để triển khai các dự án chung.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Chúng ta cần hỗ trợ Ukraine tự vệ. Chúng tôi cam kết bảo đảm nhu cầu tài chính của Ukraine giai đoạn 2026 - 2027, bao gồm cả việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng. Tôi không thấy kịch bản nào mà người nộp thuế châu Âu phải gánh toàn bộ chi phí".

Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar cảnh báo Moscow sẽ áp dụng "các biện pháp đáp trả nghiêm khắc" nếu Bỉ cho phép sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng, theo TASS ngày 26.11.

Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25.11 cho biết một lực lượng đặc nhiệm chung mới do Pháp và Anh dẫn đầu với sự tham gia của cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được triển khai để xây dựng các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi đạt thỏa thuận hòa bình.