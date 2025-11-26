Chiến sự Ukraine ngày 1.371: Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm?

Bộ Quốc phòng Nga thông tin về đà tiến ổn định của lực lượng nước này ở khu vực Aleksandro-Kalinovo ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga tiếp tục tiến quân ở miền đông, Ukraine tấn công cảng đối phương

Hôm 25.11, TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố các đơn vị quân sự của nước này đang tiến quân ở khu vực Aleksandro-Kalinovo, sau khi giành được quyền kiểm soát khu định cư Ivanopolye thuộc Donetsk.

"Trong sự phối hợp với những nhóm tấn công, các đơn vị của chúng tôi đang đạt được những bước tiến ổn định tại khu vực Aleksandro-Kalinovo", ông Belousov nói.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng trang Kyiv Post dẫn các nguồn cơ quan an ninh Ukraine cho biết vào đêm trước đó, lực lượng nước này đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào cảng chiến lược Novorossiysk của Nga. Vụ tấn công gây thiệt hại cho khu nạp dầu lên tàu Sheskharis, các hệ thống phòng không S-300/S-400 và một tàu đổ bộ lớn của Nga, Kyiv Post dẫn các nguồn cơ quan an ninh Ukraine.

Novorossiysk là đầu mối xuất khẩu dầu lớn thứ hai của Nga và là căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen. Theo phía Kyiv, chiến dịch nhận được sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tình báo quân sự Ukraine (HUR), lực lượng đặc nhiệm, lực lượng UAV, Cảnh sát biên phòng quốc gia và các đơn vị tên lửa – pháo binh vùng duyên hải của Hải quân Ukraine.

Tỉnh trưởng Krasnodar Veniamin Kondratyev xác nhận một số tòa nhà ở thành phố cảng Novorossiysk bị tấn công, khiến 7 khu nhà bị hư hại và ít nhất 3 người chết, 6 người bị thương. Tuy nhiên, phía Nga không đề cập đến các tổn thất liên quan các cơ sở quân sự tại đây.

Nga cũng cho biết Ukraine tiếp tục các đợt tấn công UAV về phía vùng Belgorod, cũng như Tuapse, Gelendzhik và Sochi. Phía Nga đã bắn hạ nhiều UAV xâm nhập.

Thỏa thuận hòa bình được điều chỉnh, gác lại những vấn đề nóng

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll ảnh: Daniel Driscoll/x.com

Theo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin, Washington và Kyiv đã rút gọn kế hoạch hòa bình từ 28 điểm xuống còn 19 điểm, và Ukraine đã đồng ý với thỏa thuận mới.

Dù nội dung chi tiết chưa được công bố, văn bản này đã được rút gọn đáng kể. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Sergiy Kyslytsya, khẳng định dự thảo mới gần như "lột xác" so với phiên bản cũ, trong đó các vấn đề chính trị nhạy cảm nhất sẽ được chuyển lên để Tổng thống hai nước trực tiếp quyết định.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo mới là việc loại bỏ các yêu sách từng khiến Kyiv phản ứng mạnh. Tờ New York Post tiết lộ, điều khoản yêu cầu Ukraine từ bỏ vùng Donbass và cam kết không bao giờ gia nhập NATO đã không còn xuất hiện.

Mỹ - Ukraine 'tinh chỉnh' dự thảo thỏa thuận hòa bình ra sao?

Phía Mỹ cũng đồng ý bỏ đề xuất giới hạn quy mô quân đội Ukraine (trước đó dự kiến ở mức 600.000 quân). Ngoài ra, điều khoản về ân xá tội ác chiến tranh cũng được viết lại, tập trung vào việc xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân thay vì ân xá toàn diện.

Các nội dung gai góc nhất gồm lãnh thổ và mối quan hệ tay ba NATO - Nga - Mỹ hiện được để ngỏ. Phái đoàn Ukraine nhấn mạnh họ không có thẩm quyền định đoạt về lãnh thổ, bởi theo Hiến pháp, bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần thông qua trưng cầu dân ý.

Khi được hỏi về tiến trình đàm phán, Nhà Trắng dẫn lại phát biểu lạc quan của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio: "Không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Chúng ta chỉ cần thêm một chút thời gian để giải quyết những vấn đề còn lại".

Ukraine 'đã đồng ý'?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ quay lại Nhà Trắng trong tuần này ảnh: afp

Cùng ngày, Đài CBS News hôm 25.11 dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ chính phủ Ukraine đã đồng ý với thỏa thuận hòa bình của Tổng thống Donald Trump, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ cần giải quyết.

"Phía Ukraine đã nhất trí với thỏa thuận hòa bình", quan chức Mỹ nói với Đài CBS News.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông báo trên mạng xã hội hôm 25.11 rằng các nhà đàm phán của Ukraine "đạt được nhận thức chung về những điều khoản cốt lõi" của thỏa thuận hòa bình đã được các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine thảo luận tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tuần qua.

Ông Umerov cũng bày tỏ sự lạc quan rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ đến Washington trong tuần này để hoàn tất thỏa thuận cuối cùng.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đến Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) để gặp đoàn quan chức Nga, Đài CBS News dẫn lời 2 quan chức Mỹ và 2 nguồn tin ngoại giao không nêu tên.

Phát biểu trong buổi họp báo trước đó cùng ngày (25.11), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong khi Nga "đánh giá cao lập trường của Mỹ, theo đó thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột Ukraine", Moscow vẫn duy trì phương thức làm việc chuyên nghiệp và không tiết lộ thông tin trước khi các thỏa thuận chính thức được ký kết.

"Nga kỳ vọng sẽ nhận được thông báo của Mỹ về kết quả của các cuộc tham vấn với Ukraine và châu Âu trong thời gian sắp tới", ông Lavrov nói.

Còn theo RT, ông Lavrov cho hay Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về các điều khoản theo đề xuất của Washington. Nhà ngoại giao cũng nói thêm kế hoạch hòa bình được điều chỉnh phải phản ánh tinh thần và nội dung đã đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ tại hội nghị ở Alaska hồi tháng 8.