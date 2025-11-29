Bê bối tham nhũng bủa vây Ukraine

Ông Yermak, nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Ukraine, xác nhận vụ khám xét và nói hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra. Mục đích cuộc điều tra chưa được tiết lộ, song một số cựu quan chức và đối tác của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bị liên lụy trong vụ bê bối tham nhũng tại công ty năng lượng hạt nhân nhà nước được công bố vào tháng này.

Ông Andriy Yermak đang bị điều tra Ảnh: Reuters

Cuộc khám xét nhà ông Yermak diễn ra giữa thời điểm Ukraine chịu sức ép phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình do Mỹ ủng hộ trong xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục gặp nhau trong tuần này nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình và các đảm bảo an ninh.

Hôm 27.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chiến sự chỉ dừng lại khi Ukraine rút quân khỏi các vùng mà Moscow tuyên bố là lãnh thổ, theo Đài RT. Ông cho rằng rào cản lớn cho tiến trình không phải Nga mà là quan điểm mâu thuẫn trong nội bộ phương Tây về cách chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo xác nhận phái đoàn Mỹ sẽ đến Moscow vào đầu tuần sau để thảo luận về các đề xuất và ở thời điểm hiện tại, chưa có dự thảo thỏa thuận nào.