Thế giới

Bê bối tham nhũng bủa vây Ukraine

Vi Trân
Vi Trân
29/11/2025 05:33 GMT+7

Hôm qua (28.11), các cơ quan chống tham nhũng Ukraine thông báo đã lục soát nơi ở và văn phòng của Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak liên quan một cuộc điều tra tham nhũng, theo Reuters.

Ông Yermak, nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Ukraine, xác nhận vụ khám xét và nói hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra. Mục đích cuộc điều tra chưa được tiết lộ, song một số cựu quan chức và đối tác của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bị liên lụy trong vụ bê bối tham nhũng tại công ty năng lượng hạt nhân nhà nước được công bố vào tháng này.

Bê bối tham nhũng bủa vây Ukraine - Ảnh 1.

Ông Andriy Yermak đang bị điều tra

Ảnh: Reuters

Cuộc khám xét nhà ông Yermak diễn ra giữa thời điểm Ukraine chịu sức ép phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình do Mỹ ủng hộ trong xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục gặp nhau trong tuần này nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình và các đảm bảo an ninh.

Hôm 27.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chiến sự chỉ dừng lại khi Ukraine rút quân khỏi các vùng mà Moscow tuyên bố là lãnh thổ, theo Đài RT. Ông cho rằng rào cản lớn cho tiến trình không phải Nga mà là quan điểm mâu thuẫn trong nội bộ phương Tây về cách chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo xác nhận phái đoàn Mỹ sẽ đến Moscow vào đầu tuần sau để thảo luận về các đề xuất và ở thời điểm hiện tại, chưa có dự thảo thỏa thuận nào. 

Bê bối tham nhũng làm bộ trưởng mất chức, tổng thống Ukraine chịu sức ép loại bỏ 'cánh tay phải'

Hòa bình Ukraine trước ngã rẽ quyết định

Hòa bình Ukraine trước ngã rẽ quyết định

Tiến trình hòa bình Ukraine đang bước vào giai đoạn định hình then chốt khi giới chức Mỹ, Nga và Ukraine tăng tốc nỗ lực ngoại giao để thu hẹp khác biệt.

Tiền tuyến Ukraine vẫn sục sôi

Chiến sự Ukraine ngày 1.733: Tổng thống Putin ra điều kiện ngừng bắn

