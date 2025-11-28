Chiến sự Ukraine ngày 1.733: Tổng thống Putin ra điều kiện ngừng bắn

Ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Kyrgyzstan hôm 27.11 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP tối 27.11 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ ngừng chiến dịch quân sự nếu Ukraine rút quân khỏi các lãnh thổ do Nga tuyên bố chủ quyền, hoặc là Nga sẽ giành được bằng vũ lực.

Quân đội Nga thời gian qua tiến chậm nhưng chắc qua vùng miền đông Ukraine, khi lực lượng Ukraine bị áp đảo về quân số lẫn hỏa lực. Trong khi đó, Mỹ thúc đẩy trở lại nỗ lực chấm dứt cuộc chiến gần 4 năm, đưa ra một kế hoạch bất ngờ và hy vọng hoàn tất thông qua các cuộc đàm phán sắp tới với Moscow và Kyiv.



Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Vấn đề lãnh thổ bị giành quyền kiểm soát, điều mà Kyiv khẳng định sẽ không bao giờ nhượng bộ, đã trở thành trở ngại chính trong tiến trình hòa bình.

Ông Putin một lần nữa khẳng định Nga đã bao vây quân đội Ukraine tại Pokrovsk và Myrnograd ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine, nơi có các trận chiến ác liệt nhất và là mục tiêu then chốt của lực lượng Moscow.

"Krasnoarmeysk và Dimitrov hoàn toàn bị bao vây", ông Putin phát biểu, dùng tên gọi bằng tiếng Nga của các thành phố nêu trên.

Ông Macron khẳng định Pháp không ‘gửi thanh niên đến Ukraine’ chống Nga

Ông còn cho biết Moscow cũng đang tiến công ở Vovchansk (Kharkiv) và Siversk (Donetsk), đồng thời tiếp cận trung tâm hậu cần quan trọng Guliaipole (Zaporizhzhia). Cuộc tấn công của Nga "gần như không thể ngăn chặn, nên hầu như không còn gì có thể làm được", ông Putin nói.

Trong khi đó, Ukraine bác bỏ việc Pokrovsk và Myrnograd bị bao vây, khẳng định lực lượng của họ vẫn đang giữ tuyến phòng thủ dọc theo mặt trận. Ukraine chưa lập tức bình luận về điều kiện ngừng bắn nêu trên của Tổng thống Putin.

Thỏa thuận lịch sử

Trang The Kyiv Independent ngày 27.11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho hay Ukraine và Anh đã ký thỏa thuận cấp phép để sản xuất các máy bay không người lái (UAV) đánh chặn Octopus.

"Đây là một tiền lệ mang tính lịch sử và là bước quan trọng tiếp theo, cho phép sản xuất các UAV đánh chặn của Ukraine tại Vương quốc Anh, chúng đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến chống lại các UAV tấn công của Nga", ông Shmyhal viết trên Telegram.

Các UAV kiểu Shahed của Nga, vốn được thiết kế tại Iran và sản xuất hàng loạt ở Nga dưới tên gọi Geran-2, đã trở thành vũ khí chủ chốt trong các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Kể từ năm 2022, Ukraine đã nhanh chóng phát triển năng lực về UAV, từ việc cải tiến các loại máy bay thương mại đến sản xuất UAV tấn công và hệ thống trinh sát quy mô lớn. UAV Octopus là một trong số các loại UAV đánh chặn đang được phát triển.

Liên quan UAV, Tập đoàn Rostec của Nga ngày 27.11 cho hay quân đội Nga sử dụng khoảng 10 loại UAV trinh sát và tấn công công nghệ cao do Rostec phát triển và sản xuất trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo TASS.

Nghị sĩ Mỹ đòi sa thải đặc phái viên của ông Trump vì đoạn ghi âm liên quan Ukraine

Tuyên bố mới của Nga

Phát biểu với báo giới tại Moscow hôm 27.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Nga không chấp nhận nếu Ukraine gia nhập NATO.

"Đối với chúng tôi, mối đe dọa vẫn là việc NATO mở rộng. Mong muốn của NATO kéo Ukraine vào quỹ đạo của họ tiếp tục là một mối đe dọa đối với chúng tôi. Việc quốc gia này gia nhập một liên minh quân sự mang tính gây hấn, vốn đã tuyên bố Nga là mục tiêu và gọi Nga là mối đe dọa an ninh trong mọi môi trường tác chiến, là điều không thể chấp nhận đối với chúng tôi", bà tuyên bố.

Một trong những điều kiện then chốt của Tổng thống Putin để chấm dứt chiến sự ở Ukraine là yêu cầu các nhà lãnh đạo phương Tây cam kết rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng không một thế lực nào có thể kiềm chế ngân sách quân sự của Nga.

Phát biểu được đưa ra sau khi Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nói rằng cần cắt giảm ngân sách cho quân đội Nga, dù bà chưa nói rõ bằng cách nào.

Nỗ lực hòa bình

Liên quan nỗ lực hòa bình, hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho hay các nhóm đàm phán của nước này và Mỹ sẽ sớm gặp nhau và Kyiv sẽ tập trung vào những bước cụ thể của đề xuất hòa bình.

"Chúng tôi mong đợi những kết quả cụ thể. Những kết quả cụ thể để có thể đạt được tiến triển. Điều này vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và Ukraine đã nhiều lần chứng minh điều này là đạt được một lệnh ngừng bắn", nhà ngoại giao phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kyiv hôm 27.11.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga phải được đạt được trước khi bất kỳ cuộc thảo luận nào về khả năng triển khai quân để đảm bảo.

Hôm 25.11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lực lượng này sẽ có binh sĩ Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara, vốn duy trì quan hệ thân thiện với cả Moscow và Kyiv, cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc triển khai như vậy nhưng chỉ khi các phương thức được xác định rõ.

"Trước tiên, một lệnh ngừng bắn phải được thiết lập giữa Nga và Ukraine. Sau đó, cần xác định khuôn khổ nhiệm vụ với một sứ mệnh rõ ràng, đồng thời xác định mức độ đóng góp của từng quốc gia", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tại một cuộc họp báo khi được hỏi về bình luận của ông Macron.