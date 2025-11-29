Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine từ chức sau khi bị khám nhà

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/11/2025 10:02 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Chánh văn phòng Andriy Yermak đã nộp đơn từ chức sau khi các cơ quan chống tham nhũng khám nhà ông vào ngày 28.11.

Trong thông báo ngày 28.11, ông Zelensky cho biết: “Văn phòng Tổng thống sẽ được tổ chức lại”. Nhà lãnh đạo Ukraine nêu thêm sẽ tham vấn với các quan chức để tìm người thay thế ông Yermak, dự kiến đưa ra lựa chọn trong ngày 29.11. Ngoài ra, ông Zelensky cũng muốn tránh “những tin đồn và suy đoán”.

Cục chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) ngày 28.11 ra tuyên bố chung rằng hai cơ quan này đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Andriy Yermak vì liên quan tới một cuộc điều tra. Hai cơ quan không tiết lộ vụ khám xét liên quan đến cuộc điều tra nào, ông Yermak xác nhận nhà mình bị lục soát và cho biết sẽ hợp tác.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine từ chức sau khi bị khám nhà - Ảnh 1.

Chánh văn phòng Andriy Yermak (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Tây Ban Nha ngày 18.11

ẢNH: REUTERS

Ông Yermak là người dẫn đầu đoàn đàm phán của Ukraine gần đây, trong các cuộc thảo luận với Mỹ và các đối tác. Thông tin từ chức trên được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Kyiv chịu sức ép lớn do vụ bê bối tham nhũng 100 triệu USD trong ngành năng lượng.

Ông Yermak là một người bạn và cố vấn thân cận với Tổng thống Zelensky kể từ thời gian đầu lãnh đạo Ukraine bước chân vào chính trường. Ông trở thành Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine từ năm 2020. Những quan chức đối lập trong và ngoài nước cho rằng ông nắm quyền lực lớn so với một vị trí không được dân bầu.

Theo The Telegraph, ông Yermak không phải nghi phạm trong vụ bê bối ngành năng lượng nói trên, song bị cáo buộc cản trở quá trình điều tra chống tham nhũng. Các nghị sĩ đối lập thời gian qua đã kêu gọi ông từ chức, đồng thời cải tổ bộ máy chính phủ Ukraine.

Trước ông Yermak, Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk ở Ukraine cũng từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng năng lượng.

Tin liên quan

Bê bối tham nhũng bủa vây Ukraine

Bê bối tham nhũng bủa vây Ukraine

Hôm qua (28.11), các cơ quan chống tham nhũng Ukraine thông báo đã lục soát nơi ở và văn phòng của Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak liên quan một cuộc điều tra tham nhũng, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 1.365: Nội bộ Kyiv biến động, Mỹ-Nga soạn thỏa thuận riêng?

Báo Anh hé lộ nhân vật quyền lực đứng sau tổng thống Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

Chánh văn phòng UKRAINE Andriy Yermak tham nhũng bê bối ngành năng lượng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận