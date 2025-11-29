Chánh văn phòng tổng thống Ukraine từ chức sau khi bị khám nhà

Trong thông báo ngày 28.11, ông Zelensky cho biết: “Văn phòng Tổng thống sẽ được tổ chức lại”. Nhà lãnh đạo Ukraine nêu thêm sẽ tham vấn với các quan chức để tìm người thay thế ông Yermak, dự kiến đưa ra lựa chọn trong ngày 29.11. Ngoài ra, ông Zelensky cũng muốn tránh “những tin đồn và suy đoán”.

Cục chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) ngày 28.11 ra tuyên bố chung rằng hai cơ quan này đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Andriy Yermak vì liên quan tới một cuộc điều tra. Hai cơ quan không tiết lộ vụ khám xét liên quan đến cuộc điều tra nào, ông Yermak xác nhận nhà mình bị lục soát và cho biết sẽ hợp tác.

Chánh văn phòng Andriy Yermak (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Tây Ban Nha ngày 18.11

ẢNH: REUTERS

Ông Yermak là người dẫn đầu đoàn đàm phán của Ukraine gần đây, trong các cuộc thảo luận với Mỹ và các đối tác. Thông tin từ chức trên được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Kyiv chịu sức ép lớn do vụ bê bối tham nhũng 100 triệu USD trong ngành năng lượng.

Ông Yermak là một người bạn và cố vấn thân cận với Tổng thống Zelensky kể từ thời gian đầu lãnh đạo Ukraine bước chân vào chính trường. Ông trở thành Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine từ năm 2020. Những quan chức đối lập trong và ngoài nước cho rằng ông nắm quyền lực lớn so với một vị trí không được dân bầu.

Theo The Telegraph, ông Yermak không phải nghi phạm trong vụ bê bối ngành năng lượng nói trên, song bị cáo buộc cản trở quá trình điều tra chống tham nhũng. Các nghị sĩ đối lập thời gian qua đã kêu gọi ông từ chức, đồng thời cải tổ bộ máy chính phủ Ukraine.

Trước ông Yermak, Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk ở Ukraine cũng từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng năng lượng.