Phát hiện cấu trúc khổng lồ bí ẩn nằm sâu bên dưới đảo Bermuda

Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện một trong các bí ẩn của đảo Bermuda ảnh: Geophysical Research Letters

Đảo Bermuda, vốn nổi tiếng với những huyền thoại và những câu chuyện đầy bí ẩn, vừa hé lộ một hiện tượng địa chất có thể thay đổi cách nhìn của con người về lịch sử hòn đảo.

Báo cáo mới đăng trên chuyên san Geophysical Research Letters phát hiện một cấu trúc địa chất dày đến 20 km nằm sâu bên dưới lớp vỏ đại dương. Phát hiện này thách thức sự hiểu biết của con người về sự hình thành Bermuda và có thể giải thích tại sao hòn đảo lại tọa lạc ở vị trí bất thường thuộc Đại Tây Dương.

Bất thường địa chất bên dưới Bermuda

Những đặc điểm địa chất đặc biệt của Bermuda lâu nay vẫn thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, nhưng một phát hiện gần đây đã mang đến một bí ẩn hoàn toàn mới. Dưới đảo Bermuda là một lớp cấu trúc bằng đá khổng lồ, dày tới 20 km, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.

Sử dụng các công nghệ hình ảnh địa chấn hiện đại, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Carnegie và Đại học Yale (đều ở Mỹ) đã khám phá cấu trúc ẩn bên dưới lớp vỏ đại dương và bên trong lớp kiến tạo mà Bermuda tọa lạc trên đó.

Tác giả báo cáo William Frazer của Viện Khoa học Carnegie giải thích: "Ở những nơi khác trên trái đất, ban đầu sẽ là lớp vỏ đại dương dưới đáy biển, kế đến là lớp manti, nhưng ở Bermuda lại có một lớp đá khác nằm dưới lớp vỏ, và bên trong chính mảng kiến tạo mà Bermuda đang nằm bên trên".

Phát hiện mới làm dấy lên những câu hỏi về lịch sử địa chất của hòn đảo và những quá trình dẫn đến sự ra đời của lớp đá khổng lổ này.

Bí ẩn truyền kỳ về Bermuda

Vị trí của Bermuda, nằm trên phần đáy biển có độ cao bất thường so với các khu vực xung quanh lâu nay, luôn là thắc mắc chưa lời giải của giới khoa học suốt nhiều thập niên qua. Thông thường, những vị trí nâng cao lên của đáy biển thường có liên quan đến hoạt động núi lửa.

Tuy nhiên, đợt phun trào núi lửa gần nhất của Bermuda đã xảy ra cách đây hơn 31 triệu năm. Câu hỏi đặt ra là: điều gì tạo nên địa thế của đảo Bermuda dù không có bất kỳ hoạt động núi lửa nào xảy ra gần đây?

Lớp đá vừa được nhận diện có thể mang đến lời giải cho câu hỏi trên. Các nhà nghiên cứu cho rằng cấu trúc đá chính là tàn tích của hoạt động núi lửa trong quá khứ, và nhiều khả năng là lý do khiến địa thế của đảo Bermuda vẫn được nâng cao dù không có sự phun trào núi lửa nào.

Báo cáo mới cũng cho rằng lịch sử địa chất ở Bermuda khá khác biệt so với các hòn đảo núi lửa khác, như các đảo thuộc Thái Bình Dương hoặc Ấn Độ Dương.

Khác với những đảo này, lịch sử núi lửa của Bermuda có thể liên quan đến siêu lục địa Pangea cổ đại, vốn bắt đầu tách rời khoảng 300 triệu năm trước.