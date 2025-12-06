Phát hiện một trong những cấu trúc xoay lớn nhất vũ trụ

Hình ảnh mô phỏng dải sợi vũ trụ và các thiên hà bên trong nó ảnh: ĐH Oxford

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, cấu trúc xoay vừa được tìm thấy là chuỗi các thiên hà tập hợp thành một dải sợi cấu trúc vũ trụ khổng lồ ở cách trái đất khoảng 140 triệu năm ánh sáng.

Dải sợi vũ trụ là những cấu trúc lớn nhất trong vũ trụ của chúng ta: chỉ những dải sợi vật chất khổng lồ gồm các thiên hà và vật chất tối, hình thành nên bộ khung của vũ trụ.

Chúng còn đóng vai trò như các "xa lộ" của vũ trụ, theo đó dẫn lối cho vật chất và động lượng chảy vào các thiên hà.

Những dải sợi gần đó chứa nhiều thiên hà xoay cùng một hướng, và nơi toàn bộ cấu trúc xoay là những hệ thống lý tưởng để nghiên cứu cách thức các thiên hà đạt được vòng xoay và lượng khí như ngày nay.

Chúng còn có thể cung cấp phương thức để kiểm tra các giả thuyết về cách các chuyển động của vũ trụ tích tụ qua hàng chục tỉ năm ánh sáng.

Trong báo cáo mới, các nhà nghiên cứu phát hiện 14 thiên hà gần đó giàu khí hydro, được sắp xếp trong một dải sợi mỏng trải khắp 5,5 triệu năm ánh sáng, bề ngang khoảng 117.000 năm ánh sáng.

Cấu trúc này nằm bên trong một dải sợi vũ trụ lớn hơn nhiều lần, chứa ít nhất 280 thiên hà, và trải khắp 50 triệu năm ánh sáng.

Đáng chú ý, nhiều thiên hà dường như xoay cùng một hướng như dải sợi vũ trụ. Điều này đặt ra thách thức cho các mô hình hiện tại, và cho thấy các cấu trúc vũ trụ như dải sợi có lẽ tác động mạnh hơn gấp nhiều lần đối với quá trình xoay của thiên hà hơn vẫn tưởng.

Phát hiện trên có thể mang đến những thông tin mới về cách thức các thiên hà hình thành thời vũ trụ còn sơ khai.