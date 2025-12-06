Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện một trong những cấu trúc xoay lớn nhất vũ trụ

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
06/12/2025 14:52 GMT+7

Một cuộc nghiên cứu quốc tế do Đại học Oxford (Anh) dẫn đầu đã phát hiện một trong những cấu trúc xoay lớn nhất từng được biết đến trong vũ trụ.

Phát hiện một trong những cấu trúc xoay lớn nhất vũ trụ- Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng dải sợi vũ trụ và các thiên hà bên trong nó

ảnh: ĐH Oxford

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, cấu trúc xoay vừa được tìm thấy là chuỗi các thiên hà tập hợp thành một dải sợi cấu trúc vũ trụ khổng lồ ở cách trái đất khoảng 140 triệu năm ánh sáng.

Dải sợi vũ trụ là những cấu trúc lớn nhất trong vũ trụ của chúng ta: chỉ những dải sợi vật chất khổng lồ gồm các thiên hà và vật chất tối, hình thành nên bộ khung của vũ trụ.

Chúng còn đóng vai trò như các "xa lộ" của vũ trụ, theo đó dẫn lối cho vật chất và động lượng chảy vào các thiên hà.

Những dải sợi gần đó chứa nhiều thiên hà xoay cùng một hướng, và nơi toàn bộ cấu trúc xoay là những hệ thống lý tưởng để nghiên cứu cách thức các thiên hà đạt được vòng xoay và lượng khí như ngày nay.

Chúng còn có thể cung cấp phương thức để kiểm tra các giả thuyết về cách các chuyển động của vũ trụ tích tụ qua hàng chục tỉ năm ánh sáng.

Trong báo cáo mới, các nhà nghiên cứu phát hiện 14 thiên hà gần đó giàu khí hydro, được sắp xếp trong một dải sợi mỏng trải khắp 5,5 triệu năm ánh sáng, bề ngang khoảng 117.000 năm ánh sáng.

Cấu trúc này nằm bên trong một dải sợi vũ trụ lớn hơn nhiều lần, chứa ít nhất 280 thiên hà, và trải khắp 50 triệu năm ánh sáng.

Đáng chú ý, nhiều thiên hà dường như xoay cùng một hướng như dải sợi vũ trụ. Điều này đặt ra thách thức cho các mô hình hiện tại, và cho thấy các cấu trúc vũ trụ như dải sợi có lẽ tác động mạnh hơn gấp nhiều lần đối với quá trình xoay của thiên hà hơn vẫn tưởng.

Phát hiện trên có thể mang đến những thông tin mới về cách thức các thiên hà hình thành thời vũ trụ còn sơ khai.

Tin liên quan

Vũ trụ có thể rơi vào bóng tối vĩnh cửu

Vũ trụ có thể rơi vào bóng tối vĩnh cửu

Trong khi con người thường tưởng tượng những kịch bản đầy kịch tính về tận thế, dự báo về tương lai của vũ trụ trong dài hạn lại chậm rãi, kỳ lạ và ít 'điện ảnh' hơn nhiều.

NASA lần đầu ghi âm được tiếng sét trên sao Hỏa

Ở rìa hệ mặt trời, bộ đôi phi thuyền Voyager phát hiện 'một bức tường lửa'

Khám phá thêm chủ đề

cấu trúc xoay vũ trụ dải sợi vũ trụ Thiên hà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận