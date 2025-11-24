Ở rìa hệ mặt trời, bộ đôi phi thuyền Voyager phát hiện 'một bức tường lửa'

Sơ đồ phạm vi nhật quyển và vị trí ước tính của bộ đôi Voyager 1 và 2 khoảng năm 2018 ảnh: nasa

Với vận tốc hơn 61.000 km/giờ, Voyager 1 và 2 đang ngày càng cách xa mặt trời. Kể từ khi được phóng năm 1977, nhiệm vụ ban đầu của chúng là nghiên cứu các hành tinh ở ngoài cùng hệ mặt trời. trước khi được giao sứ mệnh mới là trở thành các đại sứ của địa cầu đến không gian liên sao, theo Jalopnik hôm 23.11.

Trên cuộc hành trình chưa thấy điểm kết thúc, mọi thứ trở nên ngày càng khó khăn hơn. NASA buộc phải tắt dần các thiết bị, và khôi phục một số hệ thống ngừng làm việc suốt hơn 40 năm để duy trì hoạt động của phi thuyền.

Bất chấp nhiều khó khăn, cả hai tàu vũ trụ đều tiếp tục tiến về phía trước và giúp con người tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra bên ngoài ranh giới của hệ mặt trời.

Trước rời khỏi hệ sao của chúng ta, mọi thứ trở nên nóng rực. Vài năm trước, cả Voyager 1 lẫn 2 đều chạm đến cái gọi là "bức tường lửa" ở rìa ngoài cùng hệ mặt trời, nơi nhiệt độ vượt 30.000 độ C. Điều này đồng nghĩa các tàu Voyager đến được lớp ngoài cùng của nhật quyển, ranh giới mà các nhà khoa học từ lâu đã nghĩ đến trước khi hai phi thuyền rời bệ phóng.

Nhật quyển là gì?

Nhật quyển có thể được hình dung như một quả bong bóng. Bên trong là hệ mặt trời, với lớp vỏ được hình thành bởi gió mặt trời. Bên ngoài là không gian liên sao, bao gồm khí, bụi và các hạt điện tích giữa các vì sao.

Con người đã đưa ra những khác nhau để xác định ranh giới giữa hệ mặt trời và không gian liên sao. Có người cho rằng chỉ cần vượt qua phạm vi của sao Hải Vương là đã rời khỏi. Những người khác chọn ranh giới trọng lực, nơi ngôi sao trung tâm của chúng ta không còn đủ lực hút để kéo vật thể quay lại.

Thế nhưng, giả thuyết phổ biến nhất là điểm kết thúc của hệ mặt trời chính là khi bạn vượt qua vùng ảnh hưởng từ trường của sao trung tâm.

Một số phi thuyền vào cuối thập niên 1950 và đầu những năm 1960 đã chứng minh sự tồn tại của gió mặt trời. Tuy nhiên, phải đợi đến khi Voyager 1 đến tận nơi vào năm 2012 thì con người mới xác định được nơi gió mặt trời ngừng mở rộng.

Tiến vào vùng vô định

Khi Voyager 1 băng qua nhật quyển năm 2012 và kế tiếp là Voyager 2 cách đó 6 năm sau, con người đã học hỏi thêm nhiều điều. Thứ nhất, dù được phóng cùng năm, việc hai tàu mất thời gian dài ngắn khác nhau để rời khỏi hệ mặt trời cho thấy nhật quyển không phải hình cầu hoàn hảo.

Nhiều nhà khoa học đã dự đoán, dựa trên hoạt động của mặt trời, nhật quyển có thể co giãn như một lá phổi, và Voyager 1, 2 chứng minh được giả thuyết này.

Bên cạnh đó, nhật quyển trên thực tế có hình dạng như một giọt nước mắt, do cả hệ đang lao đi trong không gian liên sao.

Và sau khi hai phi thuyền vượt qua "bức tường lửa", giới khoa học biết rằng chúng thật sự tiến vào không gian giữa các vì sao.