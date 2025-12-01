Vũ trụ có thể rơi vào bóng tối vĩnh cửu

Một thiên hà xoắn ốc của vũ trụ ảnh: NASA, ESA, CSA

Vũ trụ tiếp tục giãn nở kể từ khi khai sinh sau sự kiện Big Bang cách đây 14 tỉ năm, xây dựng nên một thế giới khổng lồ với các vì sao, hành tinh và vô số thiên hà. Bằng cách quan sát cách thức những thiên hà xa xôi tiến hóa, giới khoa học có thể xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến nay, và đưa ra dự báo về khả năng có thể xảy đến trong hàng ngàn tỉ năm sau.

Tận thế khác với kịch bản phim ảnh

Con người thường bị cuốn hút bởi những cảnh tượng tận thế. Các cơn mưa sao băng, những ngôi sao sụp đổ, hoặc bất kỳ hiện tượng nào kịch tính cũng dễ dàng trở thành nguồn cảm hứng cho các bộ phim về đề tài thảm họa.

Thế nhưng, các dự báo về ngày tàn của vũ trụ lại khác. Vũ trụ được cho có thể sẽ không hoàn toàn chấm dứt, mà chỉ đơn thuần là kéo giãn đến mức độ cực mỏng, cho đến khi mọi thứ chìm vào bóng tối vĩnh cửu.

Đó là dự báo của nhà vật lý thiên văn Stephen DiKerby của Đại học Michigan (Mỹ). Nhà nghiên cứu đã mô tả một kịch bản kéo dài một cách chậm rãi qua những khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi.

Các ngôi sao có chu kỳ tồn tại khác nhau. Mặt trời đang ở giữa vòng đời của nó, kéo dài cả 10 tỉ năm. Những ngôi sao khổng lồ màu xanh "ngốn" nhiên liệu rất nhanh, trong khi các sao lùn đỏ lại sống lâu hơn nhiều.

Tuy nhiên, các thiên hà lại va chạm nhau trong những sự kiện chậm chạp và diễn ra dài hơi, kéo giãn những cánh tay xoắn ốc của chúng thành những khối cầu khổng lồ. Trong quá trình này, các ngôi sao đi ngang qua nhau, chứ không "chạm trán" trong những vụ đụng độ bạo lực như vẫn tưởng.

Vũ trụ có thể chấm dứt trong cảnh tối tăm, thinh lặng

Theo nhà vật lý thiên văn DiKerby, sự thay đổi lớn hơn trong quá trình vũ trụ già đi có liên quan đến bản thân cấu trúc của nó. Quá trình giãn nở đang diễn ra nhanh hơn, nhờ xung lực từ năng lượng tối.

Hãy tưởng tượng các thiên hà đang dần rời xa nhau, cứ mỗi giây lại mang chúng đi xa hơn, cho đến khi khuất hẳn tầm quan sát.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, bất cứ thứ gì nằm ngoài nhóm thiên hà địa phương của chúng ta sẽ dần biến mất khỏi tầm mắt.

Trong khi đó, quá trình hình thành sao mới sẽ ngày càng chậm lại. Điều này do các thiên hà sẽ cạn kiệt nguyên liệu để "đẻ" sao. Những ngôi sao còn lại sẽ già đi và biến thành những ngôi sao lùn đỏ, phát sáng yếu ớt trong hàng triệu năm trước khi nguội dần còn những điểm sáng le lói.

Sau hàng ngàn tỉ năm, ngay cả những điểm sáng nhỏ này cũng sẽ tắt hẳn. Cuối cùng, vũ trụ sẽ dần chuyển sang khoảnh khắc mất hết ánh sáng và chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

Theo quan điểm của chuyên gia DiKerby, vũ trụ sẽ không kết thúc bằng một vụ nổ lớn. Vũ trụ chỉ đơn giản là lùi dần vào bóng tối qua những khoảng thời gian mà ngay cả lịch sử nhân loại cũng chỉ là một phần nhỏ bé.

Con người chúng ta may mắn có mặt trong thời đại của ánh sáng, khi mà các thiên hà vẫn còn tồn tại theo những hình dạng dễ nhận biết, và bầu trời vẫn chưa trống rỗng.