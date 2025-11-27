Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Bí mật chết chóc đằng sau sự kỳ lạ của một ngôi sao

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
27/11/2025 10:21 GMT+7

Sao khổng lồ đỏ Kepler-56 có những điểm lạ lùng trong lúc xoay quanh trục, và nguyên nhân có thể là do ngôi sao đã hủy diệt và 'nuốt chửng' một trong các hành tinh của nó.

Bí mật chết chóc đằng sau sự kỳ lạ của một ngôi sao - Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng một sao khổng lồ đỏ

ảnh: Wikimedia Commons

Các nhà thiên văn học đã biết ngôi sao tên Kepler-56 có 2 hành tinh, nhưng có lẽ hệ này còn một hành tinh nữa đã biến mất từ lâu, theo Space.com hôm 27.11 dẫn lời nghiên cứu sinh Takato Tokuno của Đại học Tokyo (Nhật Bản).

Một trong những điểm kỳ lạ của Kepler-56 chính là lớp vỏ ngoài của nó xoay cực kỳ nhanh, nhanh gấp 10 lần so với các ngôi sao khổng lồ đỏ thông thường. Không dừng lại ở đó, phần lõi của ngôi sao lại không thẳng hàng với lớp vỏ ngoài, với chuyển động xoay của chúng hướng theo những hướng khác nhau.

Để dễ hình dung, tình trạng của Kepler-56 giống như việc lớp vỏ trái đất xoay nhanh hơn và theo hướng khác so với lớp manti bên dưới.

Vậy điều gì đã xảy ra cho ngôi sao trên?

Lời giải thích đơn giản nhất là cứ đổ lỗi cho các hành tinh của hệ này. Những hành tinh kích thước lớn có thể tác động lực kéo lên sao trung tâm, như sao Mộc khiến mặt trời bị rung lắc. Các hành tinh cũng có thể tạo nên các đợt dao động trên sao trung tâm, dẫn đến bầu khí quyển của ngôi sao bị lệch.

Tuy nghiên, nhà nghiên cứu Tokuno bác bỏ những sáng kiến trên vì không khả thi trong trường hợp của Kepler-56.

Vì thế, có lẽ nguyên nhân đến từ "cơn đói" trong quá khứ của sao trung tâm.

Khi một ngôi sao "nuốt chửng" một hành tinh, quá trình đó gây ảnh hưởng cho hoạt động quay của chính ngôi sao. Thử tưởng tượng hình ảnh một thiên thạch khổng lồ lao vào trái đất. Địa cầu sẽ hấp thụ năng lượng từ cú va chạm đó và sẽ quay nhanh hơn. Và nếu hành tinh lao vào ngôi sao từ một góc nghịch hướng, điều này cũng có thể gây nên sự lệch hướng giữa lõi và lớp khí quyển của Kepler-56.

Cũng có khả năng sự kỳ quặc của ngôi sao là do "trời sinh ra vốn thế". Thế nhưng, giả thuyết đó cũng không thể giải thích tình trạng lệch pha giữa khí quyển và lõi ngôi sao.

Theo tính toán của chuyên gia Nhật Bản, điều khả dĩ nhất đó là Kepler-56 thời trẻ từng hủy diệt một hành tinh, thay vì phải chờ đến gần cuối của chu kỳ sống của sao.

ngôi sao Kepler-56 sao khổng lồ đỏ
