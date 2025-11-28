Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

NASA lần đầu ghi âm được tiếng sét trên sao Hỏa

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
28/11/2025 16:25 GMT+7

Một xe tự hành robot trong lúc di chuyển độc hành trên sao Hỏa giờ đây đã trả lời được cho câu hỏi lâu nay: Trên sao Hỏa có sét hay không? Và ở đó sét đánh có tạo ra âm thanh không?

NASA lần đầu ghi âm được tiếng sét trên sao Hỏa - Ảnh 1.

Mô phỏng sét trên sao Hỏa

ảnh: Science Photo Library

Trong những bản ghi âm do xe tự hành Perseverance của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) truyền về trái đất, các nhà khoa học lần đầu xác định được những tín hiệu phóng điện xuất hiện trong các trận bão bụi và các cơn lốc xoáy bụi trên hành tinh đỏ, không chỉ một mà đến 55 lần trong hai năm Perseverance quan sát sao Hỏa.

Quan trọng hơn cả, thời tiết đầy bụi như thế này đã hé lộ những điều kiện cần thiết để tạo ra điện tích trong bầu khí quyển cực mỏng và khô của sao Hỏa. Đây là điều lâu nay chỉ mới dừng lại ở giả thuyết mà chưa từng được chứng minh trực tiếp cho đến mới đây.

Trên trái đất, sét được tạo ra khi những các hạt trong khí quyển va đập mạnh, cọ xát và tích điện, rồi phóng ra khi năng lượng tích tụ đủ lớn. Hiện tượng này xảy ra phổ biến, và trong một số trường hợp tạo nên hiện tượng dữ dội và tuyệt đẹp.

Sét thường gắn liền với những đám mây chứa hơi nước, nhưng độ ẩm không phải là điều kiện bắt buộc. Chẳng hạn, các cột tro khổng lồ phun ra từ miệng núi lửa cũng có thể tạo ra những tia sét dữ dội.

Thậm chí bão cát cũng có thể tạo ra đủ hạt điện tích để kích hoạt các tia lửa điện.

Từ lâu, các nhà khoa học đã đề xuất cơ chế tương tự cho sét trên sao Hỏa, cho dù khí quyển ở đây mỏng và khô hơn nhiều so với địa cầu.

Suy cho cùng, sét đã được ghi nhận trên sao Mộc và sao Thổ, và có thể đã được phát hiện trên Hải Vương tinh và Thiên Vương tinh. Tất cả những hành tinh này đều khác biệt trái đất.

Đội ngũ do nhà khoa học Baptiste Chide của Đại học Toulouse (Pháp) đã thu thập dữ liệu truyền về từ tàu tự hành Perseverance, cụ thể là từ micro SuperCam.

Trong quá trình phân tích, họ phát hiện tổng cộng 55 sự kiện, 7 trong số này phát ra âm thanh đặc trưng của sét, theo báo cáo trên chuyên san Nature.

Một số giả thuyết về sự hình thành sự sống trên trái đất xem sét là yếu tố kích hoạt các phản ứng hóa học sơ khai cho sự sống. Vì thế, việc sét xuất hiện trên sao Hỏa cũng giúp các nhà khoa học đánh giá khả năng sự sống từng xuất hiện tại đây.

Bí mật chết chóc đằng sau sự kỳ lạ của một ngôi sao

Bí mật chết chóc đằng sau sự kỳ lạ của một ngôi sao

Sao khổng lồ đỏ Kepler-56 có những điểm lạ lùng trong lúc xoay quanh trục, và nguyên nhân có thể là do ngôi sao đã hủy diệt và 'nuốt chửng' một trong các hành tinh của nó.

