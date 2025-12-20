Cựu Tổng thống Clinton xuất hiện nhiều lần trong tài liệu về tội phạm ấu dâm Epstein

Một trong những bức ảnh vừa được công bố ẢNH: AP

Hãng AP ngày 20.12 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton xuất hiện nổi bật trong loạt tài liệu đầu tiên vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, liên quan đến cuộc điều tra đối với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, trong bối cảnh Nhà Trắng tìm cách chuyển hướng sự chú ý của công chúng đối với các tài liệu được mong đợi này khỏi Tổng thống Donald Trump.

Trong số hàng ngàn tài liệu được công bố có nhiều bức ảnh của ông Clinton. Một số ảnh cho thấy ông trên máy bay riêng, trong đó có một bức chụp cùng một phụ nữ có khuôn mặt đã bị che, đang ngồi trên đùi ông.

Một ảnh khác cho thấy ông ở trong hồ bơi cùng bà Ghislaine Maxwell, cộng sự thân cận lâu năm của Epstein, cùng một người khác cũng bị che khuôn mặt. Còn có một ảnh cho thấy ông Clinton ở trong bồn tắm nước nóng cùng một phụ nữ có khuôn mặt đã bị che mờ. Các tài liệu không cho biết những bức ảnh này được chụp khi nào và hầu như không có bối cảnh đi kèm.

Mối liên hệ của ông Clinton với tỉ phú Epstein và bà Maxwell vào cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000 đã được biết đến rộng rãi. Các hình ảnh vừa được công bố chỉ là một phần trong "vài trăm ngàn" tài liệu mà Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết có liên quan đến cuộc điều tra.

Tuy vậy, các hình ảnh này có thể làm phức tạp nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm tiếp tục tìm mối liên hệ giữa ông Trump với hồ sơ tỉ phú Epstein.

Người phát ngôn Angel Ureña của cựu Tổng thống Clinton nói rằng cuộc điều tra tỉ phú Epstein "không liên quan đến ông Clinton".

"Ở đây có hai nhóm người. Nhóm thứ nhất không biết gì và đã cắt đứt với ông Epstein trước khi các tội ác của ông ta bị phanh phui. Nhóm thứ hai vẫn tiếp tục mối quan hệ sau thời điểm đó. Chúng tôi thuộc nhóm thứ nhất. Không có sự trì hoãn nào từ những người thuộc nhóm thứ hai có thể thay đổi điều này", theo phát ngôn viên trên.

Cựu Tổng thống Clinton chưa từng bị các nạn nhân được biết đến của ông Epstein cáo buộc có hành vi sai trái.

Ông Epstein, một tỉ phú với nhiều mối quan hệ cấp cao, đã chết trong buồng giam ở New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử vì cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên bị lôi kéo để cung cấp các dịch vụ liên quan cho ông ta.

Nguyên nhân chết chính thức được công bố là tự sát, dù vẫn còn nhiều nghi ngờ. Trước đó, ông Epstein từng bị các cơ quan liên bang ở Florida điều tra vào những năm 2000, nhưng cuộc điều tra đó kết thúc bằng một thỏa thuận miễn truy tố và một bản nhận tội đối với cáo buộc mại dâm theo luật bang vào năm 2008.

Cái chết của ông Epstein đã dấy lên nhiều thuyết âm mưu rằng vụ án đường dây môi giới mại dâm trẻ vị thành niên của ông có liên quan một số quan chức, người nổi tiếng, chủ doanh nghiệp, và ông bị sát hại để bịt đầu mối.

Dù vậy, Bộ Tư pháp Mỹ đầu tháng 7 đã kết luận ông Epstein đã tự sát và không có bằng chứng ông Epstein giữ danh sách những cái tên trong đường dây môi giới mại dâm.