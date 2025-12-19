Loạt ảnh mới từ dinh thự tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein vừa bị tung ra

Theo AP ngày 19.12, những hình ảnh mới nằm trong số hơn 95.000 bức ảnh mà Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ thu thập được sau khi ban hành trát yêu cầu cung cấp các tài liệu mà ông Epstein sở hữu trước khi chết trong phòng giam tại New York năm 2019.

Vụ việc từ lâu đã trở thành tâm điểm của các thuyết âm mưu và suy đoán, đặc biệt xoay quanh mối quan hệ giữa ông Epstein với nhiều nhân vật quyền lực.

Việc công bố này tiếp tục gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Donald Trump khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ để Bộ Tư pháp Mỹ tuân thủ Đạo luật Minh bạch hồ sơ Epstein.

Cố tỉ phú Jeffrey Epstein xuất hiện cùng một người phụ nữ được giấu danh tính trong hồ sơ công bố ngày 18.12.2025 ẢNH: Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố

Các bức ảnh do ủy ban công bố cho thấy ông Epstein xuất hiện cùng nhiều nhân vật nổi tiếng, bao gồm Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton... Một số hình ảnh khác ghi lại cảnh Epstein nấu ăn cùng doanh nhân Sultan Ahmed bin Sulayem của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, hoặc tham dự các sự kiện quy tụ giới tỉ phú và các nhà từ thiện do một tổ chức phi lợi nhuận tổ chức vào năm 2011.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ nhấn mạnh việc công bố các hình ảnh này không đồng nghĩa với cáo buộc sai phạm đối với những cá nhân xuất hiện trong ảnh.

Bên cạnh đó, các nghị sĩ cũng công bố một số hình ảnh và ảnh chụp màn hình có nội dung nhạy cảm, trong đó có đoạn trao đổi tin nhắn không rõ danh tính người gửi, được cho là thảo luận về việc tuyển mộ phụ nữ trẻ. Tin nhắn đề cập đến việc giới thiệu "các cô gái 18 tuổi" với mức giá cụ thể, song không cung cấp tên hay thông tin nhận dạng của những người liên quan.

Một số hình ảnh khác cho thấy bàn chân và cơ thể của một người phụ nữ có viết tay các câu trích dẫn từ tiểu thuyết Lolita của tác giả Vladimir Nabokov - tác phẩm xoay quanh nỗi ám ảnh tình dục đối với trẻ vị thành niên - mà không kèm theo lời giải thích.

Ngoài ra, tài liệu còn bao gồm hình ảnh hộ chiếu, thị thực và thẻ căn cước từ nhiều quốc gia như Nga, Cộng hòa Czech, Ukraine, Nam Phi và Lithuania, với thông tin cá nhân đã bị che mờ, cùng các bức ảnh ông Epstein chụp với phụ nữ hoặc trẻ em gái mà khuôn mặt bị làm mờ.

Ủy ban cho biết các dữ liệu được công bố đã được biên tập nhằm tránh làm lộ danh tính các nạn nhân tiềm năng.

Nghị sĩ Robert Garcia, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, cho rằng những hình ảnh mới "làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về những gì Bộ Tư pháp đang nắm giữ", đồng thời kêu gọi chấm dứt việc che giấu thông tin và công bố toàn bộ hồ sơ Epstein ngay lập tức.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo việc Bộ Tư pháp Mỹ công bố khối lượng lớn tài liệu trong thời gian ngắn có thể phát sinh rủi ro, từ biên tập quá mức đến sai sót, thậm chí làm lộ thông tin cá nhân nhạy cảm, theo The Guardian.