Loạt ảnh mới công bố từ hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein có hình ông Trump

Theo The Guardian, trong số những nhân vật nổi bật xuất hiện trong loạt ảnh trên có xuất hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Vương tử Andrew Mountbatten-Windsor.

Đợt công bố đầu gồm 19 bức ảnh, tiếp theo là khoảng 70 bức khác, chỉ là một phần nhỏ trong gần 100.000 hình ảnh được cung cấp cho Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ - cơ quan đang điều tra các mối quan hệ của ông Epstein, vị tỉ phú tai tiếng chết trong tù năm 2019 khi đối mặt cáo buộc buôn bán tình dục.

Ông Donald Trump trong một bức ảnh đã được chỉnh sửa một phần trong loạt hình ảnh thuộc hồ sơ của cố tỉ phú Jeffrey Epstein ẢNH: Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ

Loạt ảnh cho thấy nhiều nhân vật quyền lực và nổi tiếng, gồm đạo diễn Woody Allen, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates và tỉ phú Richard Branson. Một số hình ảnh ghi lại bất động sản của ông Epstein, nội thất trong nhà riêng, cùng các vật dụng gây tranh cãi.

Ba bức ảnh có sự xuất hiện của Tổng thống Trump, trong đó ông chụp cùng ông Epstein và một số phụ nữ, song các gương mặt đều bị làm mờ. Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon cũng xuất hiện trong một số hình ảnh.

Nghị sĩ Robert Garcia, thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho rằng loạt ảnh đặt ra thêm nhiều câu hỏi về mạng lưới quan hệ của ông Epstein với giới tinh hoa, đồng thời kêu gọi minh bạch và công lý cho các nạn nhân.

Nhà Trắng bác bỏ ý nghĩa của việc công bố, cáo buộc đảng Dân chủ "chọn lọc hình ảnh vì mục đích chính trị" và khẳng định không có bằng chứng cho thấy hành vi sai trái của Tổng thống Trump.

Có gì trên hòn đảo của tỉ phú tội phạm tình dục Jeffrey Epstein?

Hạ viện và Thượng viện Mỹ gần đây đã thông qua dự luật yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ liên bang liên quan ông Epstein. Bộ Tư pháp Mỹ có thời hạn đến ngày 19.12 để thực hiện, trong bối cảnh một thẩm phán liên bang cũng cho phép công khai thêm tài liệu điều tra vụ án của bà Ghislaine Maxwell - bạn thân lâu năm của ông Epstein, hiện thụ án 20 năm tù.

Các nghị sĩ Dân chủ cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm hình ảnh trong thời gian tới, đồng thời cam kết bảo vệ danh tính các nạn nhân.