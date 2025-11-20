Mỹ sắp 'vén màn”' hồ sơ Epstein ?

Lưỡng viện quốc hội Mỹ ngày 18.11 đã bỏ phiếu thông qua dự luật đề nghị Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ vụ án của cố tỉ phú Jeffrey Epstein. Dự luật "Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein" được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 18.11 (theo giờ Mỹ) với chỉ duy nhất một người phản đối trong tổng số 428 nghị sĩ bỏ phiếu. Thượng viện cũng đã thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu thủ công, và Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ ký phê chuẩn khi nhận văn bản.

Bước ngoặt lớn

Đạo luật vừa được quốc hội phê duyệt yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi luật có hiệu lực, Bộ Tư pháp Mỹ phải công khai toàn bộ hồ sơ liên quan vụ truy tố ông Jeffrey Epstein. Những tài liệu đó bao gồm chi tiết các cuộc điều tra, nhật ký đi lại của ông Epstein, những cá nhân liên quan đến hành vi phạm tội của vị tỉ phú và nhân chứng.

Quốc hội Mỹ chấp thuận công bố hồ sơ Epstein

Theo tờ Politico, đạo luật cho phép Bộ Tư pháp Mỹ biên tập một số thông tin để phục vụ điều tra và đảm bảo bí mật cho nạn nhân, tuy nhiên nghiêm cấm hành vi cố tình che giấu thông tin nhằm "tránh bị xấu hổ, tổn hại danh tiếng hay do nhạy cảm chính trị".

Đạo luật này là bước ngoặt lớn trong vụ việc liên quan tỉ phú Epstein khiến dư luận Mỹ chú ý thời gian qua. Từ giới chính khách đến công chúng, dù ở đảng Cộng hòa hay Dân chủ, đều có sự ủng hộ công khai hồ sơ Epstein, cho rằng những thông tin trong đó có thể gây suy yếu đảng đối thủ. Những tài liệu về vụ án đã được công khai đến nay phần lớn là lệnh tòa án trong các vụ kiện dân sự, hay được Bộ Tư pháp Mỹ chủ động chia sẻ nhưng nội dung vẫn hạn chế. Số lượng tài liệu phải công bố, cũng như tính chất pháp lý của đạo luật lần này lớn hơn rất nhiều lần.

Thông tin về hồ sơ Epstein từ lâu đã là một trong những đề tài được bàn tán rất nhiều trong công chúng Mỹ. Nguyên nhân đến từ những thuyết âm mưu lan truyền rằng ông Epstein nắm giữ cái gọi là "danh sách khách hàng", với nhiều cái tên có địa vị và sức ảnh hưởng nghi liên quan đường dây mua dâm trẻ vị thành niên.

Người biểu tình trước tòa nhà quốc hội Mỹ yêu cầu công bố hồ sơ Epstein ẢNH: AP

Ngoài ra, còn có những đồn đoán cho rằng ông có mạng lưới quan hệ rộng để né tránh các cáo buộc nặng của hệ thống tư pháp. Liên quan cái chết của ông Epstein năm 2019 do tự sát, Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 7 khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy tỉ phú này "lập danh sách khách hàng" hay bị sát hại như tin đồn.

Diễn biến tiếp theo

Theo Đài PBS, dù đạo luật của quốc hội mang quy mô toàn diện, nó cũng đặt ra những ngoại lệ mà Bộ Tư pháp có thể dùng làm lý do chính đáng để hoãn công bố, chẳng hạn nếu thông tin đó ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra, hoặc đe dọa an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump hồi tuần trước cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra quan hệ giữa ông Epstein với các nhân vật nổi tiếng của đảng Dân chủ. Một số chuyên gia đặt vấn đề liệu bộ trên có viện dẫn cuộc điều tra này làm cơ sở để hoãn công khai tài liệu hay không.

Trang Vox ngày 19.11 nêu rằng có những lo ngại khi công bố hồ sơ Epstein. Trước hết, Bộ Tư pháp Mỹ lâu nay không công bố thông tin về các vụ điều tra, một phần để đảm bảo bí mật cho những người liên quan, trong đó có những người thực tế vô tội. Trong trường hợp xấu nhất, những thông tin công khai bị hiểu sai có thể đe dọa người vô tội. Nghị sĩ Cộng hòa Clay Higgins, người duy nhất ở Hạ viện bỏ phiếu phản đối đạo luật, cho rằng: "Nếu thực thi luật theo văn bản hiện nay, nó sẽ tiết lộ rộng rãi hồ sơ điều tra tội phạm và chắc chắn gây tổn hại đến người vô tội".

Theo Vox, có trường hợp các chính khách muốn thông tin mật của các nghi phạm hình sự để đạt mục đích chính trị, và việc công khai hoàn toàn hồ sơ Epstein sẽ tạo một tiền lệ có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn tư pháp.