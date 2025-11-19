Mỹ bắt đầu giải thể Bộ Giáo dục

Trong thông cáo ngày 18.11, Bộ Giáo dục Mỹ cho biết đã ký 6 thỏa thuận liên ngành với 4 cơ quan chính phủ Mỹ - gồm Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Bộ Ngoại giao - nhằm phối hợp với các bộ trong việc triển khai chương trình giáo dục.

Cụ thể, Bộ Lao động giờ đây sẽ quản lý các chương trình tài trợ học đường K-12 (từ mẫu giáo đến lớp 12) và sau phổ thông (đại học, sau đại học, học nghề). Theo The Washington Post ngày 18.11, hiện chính phủ liên bang đang có khoản tài trợ 28 tỉ USD cho các trường K-12 và 3,1 tỉ USD học bổng hỗ trợ sinh viên hoàn thành bậc đại học.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon hồi tháng 3 công bố sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục Mỹ ẢNH: REUTERS

Bộ Nội vụ sẽ tiếp quản các chương trình hỗ trợ học sinh bản địa Mỹ. Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh phụ trách dịch vụ chăm sóc trẻ em và giáo dục y khoa nước ngoài, còn Bộ Ngoại giao phụ trách các mảng liên quan giáo dục ngoại ngữ và giáo dục quốc tế.

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon nêu trong thông cáo ngày 18.11 rằng: “Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện hành động táo bạo để phá vỡ bộ máy quan liêu giáo dục liên bang và trả lại vai trò giáo dục cho các tiểu bang. Trong quá trình hợp tác liên ngành, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án triển khai ở mỗi bang, trao quyền cho lãnh đạo địa phương quản lý hệ thống giáo dục K-12”.

Luật liên bang yêu cầu một số chương trình nêu trên phải nằm dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục Mỹ. Với các thỏa thuận liên ngành vừa ký, về danh nghĩa thì Bộ Giáo dục nắm quyền quyết định cho các chương trình tài trợ, nhưng việc vận hành và quản lý thực tế được giao cho các cơ quan mới, theo The Washington Post.

Một số quan chức Mỹ cho biết những thỏa thuận liên ngành kiểu này đã từng xuất hiện, song với việc chính quyền Tổng thống Trump đang muốn giải thể Bộ Giáo dục, đây có thể là bước đầu tiên trong việc giảm vai trò của cơ quan này.

Tại Mỹ, Bộ Giáo dục thường chỉ quản lý việc tài trợ ngân sách liên bang cho các chương trình học đường, còn phần lớn việc quản lý các trường học và chương trình học sẽ thuộc về chính quyền tiểu bang và địa phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20.3 ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục Mỹ, thế nhưng quốc hội mới có quyền đóng cửa cơ quan này. Dù vậy, chính phủ liên bang có thể điều phối vai trò của bộ. Giới quan sát cho rằng dù không thể đóng cửa Bộ Giáo dục, chính quyền ông Trump vẫn có phương án để phân tán chức năng nhiệm vụ của bộ, biến cơ quan này chỉ còn đảm nhận vai trò trên danh nghĩa.