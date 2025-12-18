Venezuela có động thái quân sự sau lệnh phong tỏa của ông Trump?

The New York Times dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay một số tàu đã rời bờ biển phía đông của Venezuela với sự hộ tống của hải quân từ tối 16.12 đến sáng 17.12. Những tàu này rời đi chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phong tỏa các tàu chở dầu bị cấm vận ra vào Venezuela.

Hai tàu chở dầu thô neo đậu trên hồ Maracaibo ở Venezuela ngày 17.12 Ảnh: AFP

Những tàu nói trên, chở urê, than cốc dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ khác, đã rời cảng José hướng đến thị trường châu Á, theo 2 nguồn tin. Những nguồn tin này còn tiết lộ rằng chính phủ Venezuela đã dùng tới hộ tống quân sự để đáp trả các lời đe dọa của ông Trump, theo The New York Times.

Những tàu đi cùng với lực lượng hộ tống không nằm trong danh sách các tàu bị cấm vận hiện tại của Mỹ, khiến cho việc liệu chúng có thể bị phong tỏa theo lệnh của ông Trump hay không vẫn chưa rõ, theo The New York Times. Ông Trump hôm 16.11 cho hay ông đang tập trung vào các tàu chở dầu đã vi phạm lệnh cấm vận thương mại của Mỹ.

Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị cấm vận đến và đi từ Venezuela

Một nguồn tin thứ 3 là một quan chức Mỹ cho hay Washington đã biết về các tàu hộ tống và đang xem xét nhiều phương án hành động khác nhau, nhưng từ chối cung cấp chi tiết, theo The New York Times.

Công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela, được gọi là PDVSA, hôm 17.12 tuyên bố các tàu liên quan hoạt động của PDVSA vẫn tiếp tục di chuyển "với đầy đủ an ninh, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo hoạt động trong việc thực hiện quyền tự do hàng hải của họ một cách hợp pháp".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với thông tin liên quan động thái quân sự mới của Venezuela.