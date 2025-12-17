Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump lệnh phong tỏa toàn bộ tàu dầu bị cấm vận ra vào Venezuela

Khánh An
Khánh An
17/12/2025 07:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa các tàu dầu bị cấm vận ra vào Venezuela, trong khi Venezuela khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ông Trump ra lệnh phong tỏa các tàu dầu bị cấm vận ra vào Venezuela - Ảnh 1.

Tàu dầu Skipper bị Mỹ bắt giữ hôm 10.12

ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 17.12 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa "hoàn toàn và triệt để" các tàu dầu bị cấm vận ra vào Venezuela, trong khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tiếp tục cảnh báo các máy bay dân dụng về nguy cơ trên không phận quốc gia Nam Mỹ này.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc Venezuela về các hành động "đánh cắp tài sản và nhiều lý do khác như khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người".

"Vì vậy, hôm nay, tôi ra lệnh phong tỏa hoàn toàn tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela", ông viết.

Trong ngày 16.12, FAA gia hạn cảnh báo đối với các máy bay dân dụng về việc hoạt động trong không phận Venezuela, viện dẫn các nguy cơ từ hoạt động quân sự.

FAA khuyến cáo các máy bay thận trọng do "tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh Venezuela", theo cảnh báo.

Ông Trump liệt fentanyl vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt

Cảnh báo mới được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một phi công của Hãng hàng không JetBlue (Mỹ) cho biết máy bay của ông đã suýt va chạm với một máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ gần Venezuela.

Venezuela trước nay luôn bác bỏ những cáo buộc như trên của Mỹ. 

Hãng AFP ngày 17.12 trích dẫn một lá thư của Bộ Ngoại giao Venezuela khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc Mỹ "đánh cắp" một tàu dầu ở vùng biển Caribbean hồi tuần trước.

Trong một bức thư gửi ông Samuel Zbogar, Đại diện thường trực của Slovenia tại Liên Hiệp Quốc, Venezuela kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án điều mà họ gọi là hành động "cướp biển do nhà nước bảo trợ, việc sử dụng vũ lực quân sự trái phép đối với một tàu dân sự, và hành vi đánh cắp hàng hóa phát sinh từ hoạt động thương mại quốc tế hợp pháp".

Trong thư, Venezuela cũng yêu cầu Mỹ trả tự do cho các thành viên thủy thủ đoàn bị "bắt cóc" của con tàu. Slovenia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tin liên quan

Máy bay chở khách suýt va chạm máy bay quân sự Mỹ gần Venezuela

Máy bay chở khách suýt va chạm máy bay quân sự Mỹ gần Venezuela

Cơ trưởng điều khiển máy bay của Hãng hàng không JetBlue gọi vụ việc trên là 'không thể chấp nhận', và cho hay máy bay tiếp liệu của quân đội Mỹ không bật bộ phát đáp cho phép nhận dạng phi cơ.

Động thái quân sự mới của Mỹ dọc bờ biển Venezuela

Quân đội Mỹ điều nhiều máy bay đến sát Venezuela giữa căng thẳng?

