Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc phản đối hành động 'bắt nạt đơn phương' đối với Venezuela

Khánh An
Khánh An
18/12/2025 17:14 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố ủng hộ đề xuất của Venezuela về việc tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực lên quốc gia Nam Mỹ này.

Trung Quốc tuyên bố phản đối hành động 'bắt nạt đơn phương' đối với Venezuela - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại T.Ư - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 18.12 dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này phản đối hành động "bắt nạt đơn phương", sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa các tàu dầu bị cấm vận ra vào Venezuela.

Trung Quốc là nước mua dầu thô nhiều nhất từ Venezuela, chiếm khoảng 4% tổng lượng nhập khẩu, với dự báo lượng hàng vận chuyển trong tháng 12 trung bình hơn 600.000 thùng mỗi ngày, theo các nhà phân tích.

Bắc Kinh phản đối mọi hình thức "bắt nạt đơn phương" và ủng hộ các quốc gia bảo vệ chủ quyền, phẩm giá của mình, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yvan Gil hôm 17.12.

Nhà ngoại giao này không nêu tên Mỹ hay Tổng thống Donald Trump trong bản ghi cuộc gọi. Ông cũng không nói rõ về hình thức hay phạm vi mà Trung Quốc có thể hoặc sẽ hỗ trợ Venezuela.

Quân đội Venezuela 'không nao núng', Mỹ điều không quân đến Ecuador

Theo ông Trump, Mỹ đang siết chặt nguồn thu chính của Venezuela trong nỗ lực nhắm vào khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người. Tuần trước, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng Mỹ muốn có nguồn tài nguyên dầu thô của quốc gia thành viên OPEC này, và việc tăng cường quân sự của Mỹ trong khu vực là để lật đổ ông.

Trung Quốc tuyên bố phản đối mọi hành vi vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc hoặc xâm phạm chủ quyền, an ninh của các quốc gia khác.

"Trung Quốc tin rằng cộng đồng quốc tế hiểu và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình", ông Vương Nghị nói.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19.12 cho biết nước này ủng hộ đề nghị của Venezuela về việc tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Khi được hỏi liệu điều mà Venezuela mô tả là "hành động gây hấn" của Mỹ có thể đẩy Trung Quốc và Mỹ vào thế đối đầu trong khu vực hay không, người phát ngôn trên nhắc lại bình luận của ông Vương Nghị và không nói thêm.

Tin liên quan

Venezuela có động thái quân sự sau lệnh phong tỏa của ông Trump?

Venezuela có động thái quân sự sau lệnh phong tỏa của ông Trump?

Chính phủ Venezuela đã ra lệnh cho hải quân hộ tống các tàu chở sản phẩm dầu mỏ ra khỏi cảng, theo The New York Times ngày 17.11 dẫn một số nguồn tin.

Quân đội Venezuela tuyên bố rắn; Mỹ điều quân đến Ecuador

Mỹ siết vòng vây Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Vương Nghị Venezuela Ngoại trưởng Trung Quốc Bắt nạt hội đồng bảo an liên hiệp quốc Nicolas Maduro Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận