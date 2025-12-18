Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ siết vòng vây Venezuela

Vi Trân
Vi Trân
18/12/2025 05:21 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh ngăn chặn toàn bộ tàu dầu bị cấm vận ra vào Venezuela, động thái siết chặt nguồn thu của quốc gia Nam Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng qua, Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa "toàn diện và triệt để" các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Theo nhà lãnh đạo, bao quanh Venezuela hiện tại là "hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ và quy mô sẽ còn tiếp tục mở rộng". Tuần trước, Mỹ đã tịch thu một tàu chở dầu cỡ lớn mang tên Skipper ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Mỹ siết vòng vây Venezuela - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ và thủy quân lục chiến Mỹ tập trận tại vùng lãnh thổ Puerto Rico ở Caribbean ngày 9.12

ẢNH: REUTERS

Trong tuyên bố hôm qua, chính phủ Venezuela tuyên bố phản đối "mối đe dọa liều lĩnh và nghiêm trọng" của ông Trump. Trong ngày 16.12, nước này đã gửi công hàm chính thức lên Hội đồng Bảo an LHQ, cáo buộc Mỹ có hành vi "cướp biển" sau khi thu giữ lô dầu Venezuela trên vùng biển quốc tế, theo AFP. Chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc quân đội Mỹ cưỡng chế tàu tư nhân trên biển, bắt cóc thủy thủ đoàn và tịch thu trái phép lô dầu vốn là sản phẩm thương mại thông thường và hợp pháp. Venezuela kêu gọi HĐBA lên án hành động của Mỹ và yêu cầu Washington thả tàu, thả người.

Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị cấm vận đến và đi từ Venezuela

Ý định của Mỹ

Trước khi ra lệnh trên, chính quyền ông Trump đã triển khai lực lượng quân sự lớn đến vùng Caribbean với mục đích được công khai là chống ma túy. Từ đầu tháng 9, Mỹ đã tiến hành 25 đợt tấn công tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy tại Caribbean và đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 95 người thiệt mạng.

Theo AP, lực lượng tại khu vực gồm 11 tàu hải quân, trong đó có một tàu sân bay và nhiều tàu đổ bộ tấn công, chở theo nhiều máy bay chiến đấu, trực thăng. Trong những tuần qua, lực lượng tiếp tục được tăng cường với sự xuất hiện của các máy bay tuần biển săn ngầm P-8 Poseidon và máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135, KC-46, máy bay tìm kiếm cứu nạn chiến trường HC-130J hay trực thăng cứu nạn HH-60W.

Mỹ siết vòng vây Venezuela - Ảnh 2.

Tàu dầu Skipper, đã bị Mỹ bắt giữ, ở phía bắc Guadeloupe ở Caribbean ngày 12.12

ẢNH: REUTERS

Nhà Trắng quả quyết rằng lực lượng tại khu vực chỉ có mục đích chống ma túy và khẳng định Tổng thống Trump không quan tâm một cuộc chiến kéo dài. Trái lại, các quan chức Venezuela cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng đến khu vực chỉ nhằm đánh cắp tài nguyên dầu khí của Venezuela và chiến dịch chống ma túy chỉ là cái cớ để che giấu hành động gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Maduro.

Trong cuộc phỏng vấn được tạp chí Vanity Fair đăng tải ngày 16.12, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đưa ra thông tin gây tranh cãi về ý định đằng sau các cuộc tấn công tàu thuyền thời gian qua. "Ông ấy (Tổng thống Trump - NV) muốn tiếp tục cho nổ tung các tàu cho đến khi ông Maduro đầu hàng. Và những người thông minh hơn tôi nhiều về chuyện này đều nói rằng ông ta sẽ đầu hàng", bà Wiles được trích lời.

Quốc hội hành động

Venezuela là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, sản xuất khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày, trong đó khoảng 85% được xuất khẩu, theo một số chuyên gia. Việc ngăn chặn hoạt động vận chuyển dầu cấm vận trong thời gian dài có thể làm cạn kiệt nguồn thu lớn của chính quyền Caracas. Theo tờ The Wall Street Journal, doanh thu dầu thô chiếm hơn 90% tổng doanh thu xuất khẩu của Venezuela.

Dữ liệu từ các trang web theo dõi tàu dầu cho thấy có 7 tàu dầu đã nằm lại 2 cảng José và Amuay của Venezuela trong gần một tuần từ sau vụ bắt tàu gần đây. Bên cạnh đó, ít nhất 6 tàu dầu siêu lớn dự kiến đến Venezuela để bốc dỡ dầu thô trong 2 tuần tới hiện đã quay đầu. Giá dầu thô đã tăng vọt trong ngày 17.12 do các nhà đầu tư dự báo viễn cảnh giảm xuất khẩu từ Venezuela, mặc dù họ vẫn chờ xem chính quyền ông Trump sẽ làm gì tiếp theo.

Các tổng thống Mỹ có quyền triển khai lực lượng ra nước ngoài nhưng quyết định phong tỏa của ông Trump có thể gây ra tranh cãi pháp lý mới liên quan thẩm quyền của tổng thống. Một số chuyên gia luật cho rằng việc phong tỏa quân sự có thể được coi là công cụ chiến tranh được phép sử dụng nhưng phải theo một số điều kiện nghiêm ngặt.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Joaquin Castro (đảng Dân chủ) cho rằng mệnh lệnh của ông Trump "chắc chắn là hành động chiến tranh". Cũng như nhiều nhà lập pháp khác trước đó, ông Castro cáo buộc chủ nhân Nhà Trắng đang đẩy Mỹ đến gần một cuộc chiến tranh mà "quốc hội chưa từng phê chuẩn và người dân Mỹ không mong muốn". Ông Castro cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết yêu cầu tổng thống chấm dứt tình trạng thù địch với Venezuela trong ngày 18.12.

Mỹ cảnh báo hàng không

Ngày 16.12, Cơ quan Hàng không liên bang (FAA) của Mỹ lặp lại cảnh báo đối với các hãng hàng không Mỹ về hoạt động quân sự gia tăng gần Venezuela, cho rằng các máy bay có thể gặp rủi ro tiềm tàng ở mọi độ cao. Cảnh báo được đưa ra sau liên tiếp 2 vụ máy bay thương mại suýt đâm vào máy bay tiếp nhiên liệu trên không của không quân Mỹ gần Venezuela trong 2 ngày 12 và 13.12. Bộ Chỉ huy miền Nam (Mỹ), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ xác nhận đã nắm thông tin và đang xem xét sự việc nói trên.

