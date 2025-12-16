Mỹ tấn công 3 'tàu ma túy' tại Thái Bình Dương

Bộ Chỉ huy miền Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ sáng 16.12 thông báo rằng theo lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, lực lượng chuyên trách của Chiến dịch Southern Spear (Ngọn giáo phương Nam) đã tiến hành các cuộc tấn công sát thương, phá hủy 3 tàu buôn ma túy của "các tố chức khủng bố" tại vùng biển quốc tế trong ngày 15.12.

Một trong những tàu bị tấn công trong đoạn video mới nhất được quân đội Mỹ công bố ẢNH: SOUTHCOM

Theo thông báo, tình báo Mỹ đã xác nhận các tàu này đang tham gia hoạt động buôn ma túy dọc theo tuyến đường buôn ma túy đã được biết đến dọc theo vùng đông Thái Bình Dương. SOUTHCOM cho biết đã tiêu diệt 8 tên "khủng bố ma túy" đi trên 3 tàu.

Quân đội Mỹ không đưa ra bằng chứng các tàu chở ma túy, chỉ công bố một video cho thấy tàu di chuyển trên biển trước khi phát nổ.

Tính đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện 25 đợt tấn công tàu bị cáo buộc chở ma túy tại Thái Bình Dương và biển Caribbean, gần Venezuela, trong chiến dịch chống ma túy được khởi động từ đầu tháng 9. Theo AP, ít nhất 95 người thiệt mạng trong các đợt tấn công này. Giới chuyên gia đã đặt dấu hỏi về tính pháp lý của các cuộc tấn công.

Ông Trump liệt fentanyl vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson tuyên bố chiến dịch của quân đội Mỹ tại khu vực phụ trách của SOUTHCOM phù hợp với luật pháp Mỹ, luật quốc tế và luật xung đột vũ trang.

Đợt tấn công mới nhất được công bố ngày trước buổi cung cấp thông tin của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho các nhà lập pháp tại Hạ viện và Thượng viện. Bộ trưởng Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức an ninh quốc gia cấp cao khác dự kiến cung cấp thông tin tại các cuộc họp kín với các nghị sĩ.

Quân đội Mỹ đã tập trung lực lượng lớn nhất tại khu vực Mỹ Latin trong vài thập niên qua. Tổng thống Trump cho biết cuộc tấn công trên bộ sẽ sớm diễn ra nhưng chưa nói rõ địa điểm.