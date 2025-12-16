Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ tấn công 3 'tàu ma túy' tại Thái Bình Dương

Vi Trân
Vi Trân
16/12/2025 12:21 GMT+7

Quân đội Mỹ thông báo đã tấn công 3 tàu bị cáo buộc chở ma túy ở đông Thái Bình Dương, tiêu diệt 8 người liên quan trong chiến dịch chống ma túy tại khu vực Mỹ Latin.

Bộ Chỉ huy miền Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ sáng 16.12 thông báo rằng theo lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, lực lượng chuyên trách của Chiến dịch Southern Spear (Ngọn giáo phương Nam) đã tiến hành các cuộc tấn công sát thương, phá hủy 3 tàu buôn ma túy của "các tố chức khủng bố" tại vùng biển quốc tế trong ngày 15.12.

Mỹ tấn công 3 'tàu ma túy' tại Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Một trong những tàu bị tấn công trong đoạn video mới nhất được quân đội Mỹ công bố

ẢNH: SOUTHCOM

Theo thông báo, tình báo Mỹ đã xác nhận các tàu này đang tham gia hoạt động buôn ma túy dọc theo tuyến đường buôn ma túy đã được biết đến dọc theo vùng đông Thái Bình Dương. SOUTHCOM cho biết đã tiêu diệt 8 tên "khủng bố ma túy" đi trên 3 tàu.

Quân đội Mỹ không đưa ra bằng chứng các tàu chở ma túy, chỉ công bố một video cho thấy tàu di chuyển trên biển trước khi phát nổ.

Tính đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện 25 đợt tấn công tàu bị cáo buộc chở ma túy tại Thái Bình Dương và biển Caribbean, gần Venezuela, trong chiến dịch chống ma túy được khởi động từ đầu tháng 9. Theo AP, ít nhất 95 người thiệt mạng trong các đợt tấn công này. Giới chuyên gia đã đặt dấu hỏi về tính pháp lý của các cuộc tấn công.

Ông Trump liệt fentanyl vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson tuyên bố chiến dịch của quân đội Mỹ tại khu vực phụ trách của SOUTHCOM phù hợp với luật pháp Mỹ, luật quốc tế và luật xung đột vũ trang.

Đợt tấn công mới nhất được công bố ngày trước buổi cung cấp thông tin của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho các nhà lập pháp tại Hạ viện và Thượng viện. Bộ trưởng Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức an ninh quốc gia cấp cao khác dự kiến cung cấp thông tin tại các cuộc họp kín với các nghị sĩ.

Quân đội Mỹ đã tập trung lực lượng lớn nhất tại khu vực Mỹ Latin trong vài thập niên qua. Tổng thống Trump cho biết cuộc tấn công trên bộ sẽ sớm diễn ra nhưng chưa nói rõ địa điểm.

Tin liên quan

Mỹ lại không kích tàu nghi chở ma túy khiến 4 người thiệt mạng

Mỹ lại không kích tàu nghi chở ma túy khiến 4 người thiệt mạng

Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ vừa thực hiện thêm một cuộc tấn công nhằm vào một tàu nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương, khiến 4 người thiệt mạng.

Tổng thống Trump dọa tấn công bất cứ nước nào tuồn ma túy vào Mỹ

Mỹ xác nhận ra lệnh 'giết sạch' đối với tàu nghi buôn ma túy

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Mỹ SOUTHCOM quân đội Mỹ tàu ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận