Mỹ xác nhận ra lệnh 'giết sạch' đối với tàu nghi buôn ma túy

Tính pháp lý của các cuộc tấn công tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy tại Caribbean và Thái Bình Dương đã bị đặt dấu hỏi. Mới đây, tờ The Washington Post đăng thông tin chấn động cho rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ra lệnh cho quân đội "diệt tất cả" những người sống sót trên tàu sau đòn tấn công đầu tiên hôm 2.9.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một căn cứ thủy quân lục chiến ở bang Virginia hồi tháng 9 ẢNH: REUTERS

Theo đó, sau vụ tấn công đầu tiên, con tàu bị cháy và còn 2 người được cho là đang bám trụ. Theo lệnh của bộ trưởng, đô đốc Frank Bradley đã ra lệnh thực hiện đợt tấn công thứ hai. Tổng cộng 11 người thiệt mạng trong vụ việc đó.

Thông tin đã khơi mào những cáo buộc cho rằng mệnh lệnh có thể đã vi phạm tội ác chiến tranh.

Trong cuộc họp báo ngày 1.12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận ông Hegseth đã ủy quyền cho đô đốc Bradley tiến hành đợt tấn công thứ hai, theo trang The Hill.

"Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth đã làm rõ rằng các nhóm bị tổng thống liệt vào dạng khủng bố ma túy đều trở thành mục tiêu tấn công sát thương theo luật chiến tranh. Về các cuộc tấn công ngày 2.9, Bộ trưởng Hegseth ủy quyền cho đô đốc Bradley thực hiện những cuộc tấn công này", bà Leavitt nói.

Thực hư lệnh "giết sạch" của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối với thuyền nghi buôn ma túy

"Đô đốc Bradley đã làm tốt trong thẩm quyền và luật pháp để đảm bảo con tàu bị phá hủy và mối đe dọa đối với nước Mỹ bị loại trừ. Chính quyền đã liệt những kẻ khủng bố ma túy này là tổ chức khủng bố nước ngoài. Tổng thống có quyền diệt trừ chúng nếu chúng đe dọa nước Mỹ, nếu chúng đưa đến ma túy để giết công dân chúng ta ở mức độ kỷ lục, là điều mà chúng đang làm", bà Leavitt nói.

Trước đó, Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin trên, gọi là "tin giả". Tổng thống Trump cũng cho hay ông tin tưởng ông Hegseth 100% khi vị bộ trưởng nói rằng mình không đưa ra mệnh lệnh "diệt sạch".

Một số nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ đã bày tỏ lo ngại rằng mệnh lệnh có thể là hành động phạm tội chiến tranh và cam kết sẽ điều tra vụ việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang tập trung lực lượng lớn tại Caribbean, làm dấy lên lo ngại về một hành động liên quan Venezuela. Theo Reuters, Tổng thống Trump đã triệu tập cuộc họp với các cố vấn an ninh hàng đầu trong ngày 1.12 để thảo luận về Venezuela cùng nhiều chủ đề khác.