Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ xác nhận ra lệnh 'giết sạch' đối với tàu nghi buôn ma túy

Vi Trân
Vi Trân
02/12/2025 07:31 GMT+7

Nhà Trắng xác nhận một đô đốc đã ra lệnh theo ủy quyền của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth để 'giết sạch' những người sống sót trong đợt tấn công tàu nghi chở ma túy vào đầu tháng 9.

Tính pháp lý của các cuộc tấn công tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy tại Caribbean và Thái Bình Dương đã bị đặt dấu hỏi. Mới đây, tờ The Washington Post đăng thông tin chấn động cho rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ra lệnh cho quân đội "diệt tất cả" những người sống sót trên tàu sau đòn tấn công đầu tiên hôm 2.9.

Mỹ ra lệnh tấn công tàu nghi buôn ma túy , Venezuela lo ngại về ảnh hưởng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một căn cứ thủy quân lục chiến ở bang Virginia hồi tháng 9

ẢNH: REUTERS

Theo đó, sau vụ tấn công đầu tiên, con tàu bị cháy và còn 2 người được cho là đang bám trụ. Theo lệnh của bộ trưởng, đô đốc Frank Bradley đã ra lệnh thực hiện đợt tấn công thứ hai. Tổng cộng 11 người thiệt mạng trong vụ việc đó.

Thông tin đã khơi mào những cáo buộc cho rằng mệnh lệnh có thể đã vi phạm tội ác chiến tranh.

Trong cuộc họp báo ngày 1.12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận ông Hegseth đã ủy quyền cho đô đốc Bradley tiến hành đợt tấn công thứ hai, theo trang The Hill.

"Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth đã làm rõ rằng các nhóm bị tổng thống liệt vào dạng khủng bố ma túy đều trở thành mục tiêu tấn công sát thương theo luật chiến tranh. Về các cuộc tấn công ngày 2.9, Bộ trưởng Hegseth ủy quyền cho đô đốc Bradley thực hiện những cuộc tấn công này", bà Leavitt nói.

Thực hư lệnh "giết sạch" của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối với thuyền nghi buôn ma túy

"Đô đốc Bradley đã làm tốt trong thẩm quyền và luật pháp để đảm bảo con tàu bị phá hủy và mối đe dọa đối với nước Mỹ bị loại trừ. Chính quyền đã liệt những kẻ khủng bố ma túy này là tổ chức khủng bố nước ngoài. Tổng thống có quyền diệt trừ chúng nếu chúng đe dọa nước Mỹ, nếu chúng đưa đến ma túy để giết công dân chúng ta ở mức độ kỷ lục, là điều mà chúng đang làm", bà Leavitt nói.

Trước đó, Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin trên, gọi là "tin giả". Tổng thống Trump cũng cho hay ông tin tưởng ông Hegseth 100% khi vị bộ trưởng nói rằng mình không đưa ra mệnh lệnh "diệt sạch".

Một số nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ đã bày tỏ lo ngại rằng mệnh lệnh có thể là hành động phạm tội chiến tranh và cam kết sẽ điều tra vụ việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang tập trung lực lượng lớn tại Caribbean, làm dấy lên lo ngại về một hành động liên quan Venezuela. Theo Reuters, Tổng thống Trump đã triệu tập cuộc họp với các cố vấn an ninh hàng đầu trong ngày 1.12 để thảo luận về Venezuela cùng nhiều chủ đề khác.

Tin liên quan

Ông Trump tuyên bố toàn bộ không phận Venezuela sẽ bị đóng

Ông Trump tuyên bố toàn bộ không phận Venezuela sẽ bị đóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố toàn bộ không phận trên và xung quanh Venezuela sẽ bị đóng cửa hoàn toàn.

Quốc hội Venezuela điều tra các cuộc không kích chết người của Mỹ

Tổng thống Trump gửi tối hậu thư cho Venezuela ?

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Mỹ Lầu năm góc Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth Venezuela
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận