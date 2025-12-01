Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quốc hội Venezuela điều tra các cuộc không kích chết người của Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
01/12/2025 07:23 GMT+7

Quốc hội Venezuela sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra các cuộc không kích gây chết người của Mỹ nhắm vào các tàu bị tình nghi buôn bán ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Quyết định trên được Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo trên truyền hình nhà nước hôm 30.11, theo Reuters.

Quốc hội Venezuela có động thái giữa căng thẳng với Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez trong phiên họp tại Caracas (Venezuela) ngày 28.10

Ảnh: Reuters

Ông Rodriguez nói rằng cuộc điều tra sẽ xem xét một bản tin của tờ The Washington Post được đăng hôm 28.11.

Theo bản tin đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh giết chết tất cả những người trên một trong những chiếc tàu trong một cuộc không kích hồi tháng 9, và một cuộc không kích thứ hai sau đó đã diễn ra, giết chết 2 người sống sót.

"Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt và sâu rộng", ông Rodriguez phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm văn phòng công tố viên của nước này sẽ tham gia.

Trước đó, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cũng đã thông báo sẽ điều tra và xác minh thông tin Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh bắn hạ toàn bộ thuyền viên trên tàu nghi buôn ma túy, trong vụ tấn công của Mỹ đầu tháng 9. 

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Hegseth.

Venezuela hoang mang sau tuyên bố đóng cửa không phận của ông Trump

Từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích hơn 20 tàu bị nghi buôn bán ma túy tại biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Mỹ hiện chưa công bố bằng chứng cho thấy các tàu này liên quan buôn lậu ma túy hoặc đe dọa an ninh Mỹ. Chiến dịch đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30.11 xác nhận ông đã điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhưng không cung cấp chi tiết về nội dung hai nhà lãnh đạo đã thảo luận, theo Reuters.

Hôm 28.11, tờ The News York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gần đây và 2 bên đang cân nhắc khả năng gặp mặt trực tiếp tại Washington.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Venezuela về cuộc điện đàm.

