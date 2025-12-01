Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Venezuela xoay xở giữa căng thẳng với Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/12/2025 05:00 GMT+7

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "đóng không phận Venezuela" có thể báo hiệu cho những diễn biến căng thẳng ở khu vực thời gian tới.

Nóng ở vùng trời

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela vừa xuất hiện những diễn biến leo thang mới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo đóng toàn bộ không phận Venezuela. Trong dòng thông báo ngắn ngày 29.11 (theo giờ Mỹ), ông Trump nêu: "Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, những kẻ buôn ma túy và buôn người: Xin hãy coi như toàn bộ không phận trên và xung quanh Venezuela sẽ bị đóng cửa hoàn toàn".

Việc Tổng thống Mỹ và Nhà Trắng không giải thích chi tiết khiến giới quan sát đặt nghi vấn rằng liệu đây chỉ là phát ngôn nhằm gây sức ép lên chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, hay chính phủ Mỹ đang chuẩn bị các quy định cụ thể. Theo tờ The Guardian, Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 29.11 đã phản hồi khi cho rằng bình luận trên của ông Trump là mối đe dọa đến chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế. Chính quyền Caracas cũng yêu cầu tôn trọng không phận, khẳng định không chấp nhận những lời đe dọa từ nước ngoài.

Venezuela hoang mang sau tuyên bố đóng cửa không phận của ông Trump

Mỹ không thể đơn phương đóng cửa không phận nước khác. Dù vậy, trên thực tế hoạt động vận tải hàng không ở Venezuela đã chịu tác động do các quyết định từ Washington. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 21.11 đã cảnh báo "tình huống nguy hiểm tiềm ẩn" khi bay qua Venezuela, lưu ý các hoạt động quân sự gần khu vực có thể đe dọa an toàn cho các máy bay. Cảnh báo này đã tạo những lo ngại nhất định và nhiều hãng hàng không thông báo tạm dừng khai thác đường bay tới Venezuela.

Căng thẳng Venezuela Mỹ gia tăng với cảnh báo đóng không phận từ Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Lính dù Venezuela tại triển lãm hàng không ở căn cứ không quân Libertador của nước này vào ngày 29.11

ẢNH: AP

Theo các chuyên gia, những diễn biến vừa qua cho thấy Mỹ vẫn có những công cụ để gây sức ép gián tiếp lên không phận Venezuela, trong khi tránh được những lằn ranh của luật quốc tế.

Venezuela "lấy gì đối phó Mỹ" ?

Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, CNN đưa tin các cấp dưới của ông Trump vẫn đang tích cực thảo luận những phương án quân sự nhằm đối phó với ông Maduro. Từ ngày 27.11, Tổng thống Trump tiết lộ những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu, dù không nêu Washington sẽ triển khai hoạt động quân sự ra sao.

Trong khi đó, Reuters ngày 29.11 dẫn các nguồn thạo tin cùng tài liệu nêu ra những kế sách của Caracas trong kịch bản Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên không hoặc trên bộ vào Venezuela. Theo đó, nước này có thể tiến hành chiến thuật "kháng cự lâu dài", dựa vào các đơn vị quân đội nhỏ tại hơn 280 địa điểm, thực hiện các hoạt động phá hoại lực lượng đối thủ, cũng như triển khai chiến thuật du kích. Ngoài ra, ông Maduro tuyên bố Venezuela đang sở hữu 5.000 tên lửa phòng không vác vai Igla. Các nguồn tin cho biết quân đội Venezuela đã ra lệnh cho các đơn vị phân tán và cất giấu loại vũ khí này ở nhiều địa điểm phòng khi bị tấn công.

Ngoài ra, Tổng thống Maduro nói có 8 triệu thường dân đang được huấn luyện trong lực lượng dân quân, thế nhưng một nguồn tin ước tính rằng chỉ có hàng ngàn người, chủ yếu trong lực lượng tình báo, người ủng hộ chính phủ và nhóm dân quân có tổ chức thực sự tham gia vào các hành động phòng thủ. Hôm 24.11, ông Maduro tuyên bố rằng dù Mỹ có làm bất cứ điều gì, họ cũng không thể đánh bại Venezuela.

Căng thẳng giữa chính quyền Mỹ và Venezuela cũng tạo tâm lý bất an với những người dân sinh sống tại Venezuela. CNN dẫn lời cô Marilyn, nhân viên phục vụ tại một quán cà phê ở thủ đô Caracas (Venezuela), lo ngại: "Liệu có bị ném bom hay không, ai mà biết được. Thực tế thì không ai biết gì cả". Tờ The Washington Post cũng dẫn lời một người dân Venezuela khác ngày 29.11 cho biết người dân đang phải sinh hoạt thăm dò theo diễn biến. Người này nói mọi nẻo đường ở Caracas vắng tanh trong ngày máy bay ném bom Mỹ bay qua vùng biển Caribbean. Sang đến hôm sau, thành phố trở lại bình thường.

Quốc hội Mỹ điều tra vụ quân đội tấn công tàu ma túy

Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ sẽ điều tra và xác minh thông tin Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ra lệnh bắn hạ toàn bộ thuyền viên trên tàu nghi buôn ma túy, trong vụ tấn công của Mỹ đầu tháng 9. Theo bản tin do The Washington Post đăng ngày 29.11, đoạn video được ghi lại cho thấy 2 trong số 11 thuyền viên trên con tàu đã sống sót sau đợt không kích đầu tiên của Mỹ, nhưng vị chỉ huy giám sát chiến dịch được cho là đã ra lệnh tấn công tiếp, giết chết 2 người còn sống. Hành động vừa nêu được cho là theo chỉ thị của ông Hegseth, nhưng ông Hegseth đã bác bỏ điều này.

Tin liên quan

Mỹ sẽ sớm mở chiến dịch chống ma túy trên bộ ở Venezuela

Mỹ sẽ sớm mở chiến dịch chống ma túy trên bộ ở Venezuela

Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy trên bộ ở Venezuela sẽ sớm được triển khai, theo AFP.

Rộ tin ông Trump điện đàm với nhà lãnh đạo Venezuela

Ông Trump tuyên bố toàn bộ không phận Venezuela sẽ bị đóng

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela căng thẳng Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận